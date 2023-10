Schalke 04: Fortuna hofft auf Heimspiel in der Veltins-Arena

Am 11. November könnte ein Heimspiel von Fortuna Bottrop in der Schalke-Arena ausgetragen werden. Die Bezirksliga-Fußballerinnen liegen beim Gewinnspiel des Schalke-Sponsors aussichtsreich im Rennen.

Bottrop. Die Fußballerinnen von Fortuna Bottrop bewarben sich erfolgreich mit einem Video und stehen jetzt im Finale des Gewinnspiels. Jede Stimme zählt:

Die Fußballerinnen von Fortuna Bottrop haben ein großes Ziel. Sie wollen eines ihrer kommenden Heimspiele in der Veltins-Arena des Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 austragen. Möglich werden könnte das durch eine Aktion des königsblauen Hauptsponsoren.

Für die Bottroperinnen ging es am Sonntag nicht nur um drei Bezirksligapunkte. Sie nutzten das Heimspiel gegen die SpVgg Steele II bis in den späten Nachmittag hinein auch dazu, sich für ihr Projekt „Dein Heimspiel“ zu engagieren und gingen während der Spiele der Seniorenmannschaften auf Stimmenjagd.

Das Frauenteam hat sich für dieses Gewinnspiel erfolgreich beworben und sich für die Finalrunde der letzten Sechs qualifiziert. Wer nun in den Genuss kommt, am 11. November ein Ligaspiel in der Veltins-Arena ausrichten zu dürfen, entscheidet ein Onlinevoting auf der offiziellen Homepage, das noch bis zum 20. Oktober um 12 Uhr, läuft.

Volles Programm mit Fernsehkameras und Aftermatch-Party

Den Bottroperinnen winkt nicht nur der Auftritt vor großer Kulisse, zum Gewinn gehören ebenso der Transfer im S04-Mannschaftsbus und die Vorbereitung aufs Spiel in der S04-Mannschaftskabine, TV-Aufzeichnung mit mehreren Kameras, Interviews nach dem Spiel und die obligatorische Pressekonferenz im Medienzentrum sowie zu guter Letzt die Aftermatch-Party im VIP-Bereich.

„Wir sind das einzige Frauenteam, das im Rennen ist. Den Wettbewerb gibt es schon länger, noch nie hat eine Frauenmannschaft die meisten Stimmen erhalten. Ich finde, es ist höchste Zeit. Ich habe in den letzten Wochen erlebt, wie männerdominiert der Fußball immer noch ist“, gestand Baschista.

„Ich muss sagen, so klar ist mir das erst jetzt geworden, denn in Bottrop habe ich nur gute Erfahrungen gemacht. Viele in meinem Umfeld fragen nach unseren Ergebnissen oder wie das Spiel gelaufen ist. Jetzt sehe ich die Kommentare zu unseren Videos für die Bewerbung und weiß, dass viele in Deutschland sich in ihrem Denken noch weiterentwickeln müssen.“

Die Anmeldung für „Dein Heimspiel“ führte Baschista im Alleingang durch und rückte erst damit raus, als die Bewerbung angenommen worden war. Innerhalb von fünf Tagen mussten sie ein Video präsentieren. Für den Studenten der Medien- und Kulturwissenschaften eine gute Gelegenheit, Theorie in die Praxis umzusetzen.

„Wir wollten nicht einfach vor der Kamera herunterrasseln, wer wir sind, sondern zeigen, was wir fußballerisch draufhaben und wie wichtig unser Zusammenhalt auf und neben dem Platz ist. Das ist uns gelungen. Die vielen Nachtschichten bei der Videoproduktion haben sich gelohnt. Und nun liegt es nur noch an uns, möglichst viele Stimmen für diesen Traum zu gewinnen.“

Über den folgenden Link können Sie ihre Stimme für die Fußballerinnen von Fortuna Bottrop abgeben: Mein Heimspiel. Neben dem SV Fortuna buhlen dort die Mannschaften des BVH Dorsten, SC Hoetmar, von RW Wacker Bismarck, TSV Weißtal, FSV Bad Wünneberg-Leiberg um Stimmen.

