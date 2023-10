SC Schaffrath gegen VfL Grafenwald: Alle Fotos zum 0:3

In einem unterhaltsamen Kreisliga-Spiel gingen die Punkte verdient an den Favoriten.

Gelsenkirchen. Der VfL Grafenwald hat die Negativserie gestoppt und beim SC Schaffrath einen verdienten Sieg einfahren. Lob gab es aber auch für den Gegner.

Die beiden Teams hatten insbesondere in der ersten Halbzeit mit schwierigen Platzverhältnissen zu kämpfen. Ordentliches Pass-Spiel war auf dem holprigen Ascheplatz an der Gecksheide kaum möglich.

So konnte der VfL Grafenwald seine spielerischen Vorteile zunächst auch nicht in Tore ummünzen. Erst in der zweiten Halbzeit sorgte Dean Peters für den Dosenöffner (52.). Die Grafenwälder ließen der Führung noch Treffer durch Yannik Vehlow (67.) und Fabrizio Nowak (90.) folgen.

Grafenwalds Interimstrainer Sven Koutcky, der den verhinderten Andre Nowak vertrat, hatte aber nicht nur ein Lob für seine eigene Mannschaft parat: „Man muss Schaffrath großen Respekt zollen, wie sie sich gegen die Niederlage gewehrt haben. Sie haben aus den Möglichkeiten, die ihnen ihr Kader bietet, das Möglichste herausgeholt.“

