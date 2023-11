SC Bottrop zieht wichtige Erkenntnisse aus der Niederlage

Schwafheim. Bottroper müssen sich beim Tabellenzweiten Schwafheim mit 29:34 geschlagen geben, zeigen aber eine starke Leistung, auf die sich aufbauen lässt:

Der TV Schwafheim bleibt für den SC Bottrop ein schwieriges Pflaster. So gab es für den Landesligisten auch diesmal, wie schon in der Vorsaison, beim Gastspiel in Moers nichts zu holen. Der SCB unterlag dem Tabellenzweiten mit 29:34 (14:18) und wartet damit auch weiterhin auf den fünften Saisonsieg.

Allerdings zogen sich die Bottroper nach Ansicht von Felix Geilich, der erneut Jens Pitlinski an der Seitenlinie vertrat, mehr als achtbar aus der Affäre. „Das war eine richtig starke Teamleistung“, führte Geilich aus, „die Jungs können sich absolut nichts vorwerfen.“

Dass den Gästen gegen Schwafheim nur die Außenseiterrolle blieb, war bereits im Vorfeld abzusehen: Während der TV als Tabellenzweiter einmal mehr um die Spitzenpositionen mitmischt, reisten die Bottroper mit einer Sieglos-Serie von drei Spielen in Folge an.

SC Bottrop macht dem Favoriten das Leben schwer

Allerdings fand sich der SCB in dieser Rolle offenbar sehr gut zurecht, denn die Blau-Weißen starteten gegen Schwafheim überraschend gut und machten es dem gastgebenden Favoriten auf dem Parkett enorm schwer. „Wir sind mit einem dezimierten Kader angereist, konnten den Gegner aber gut ärgern“, befand Geilich. „Wir haben den Kampf gut angenommen, jeder hat für jeden den Meter mehr gemacht.“

So kam es, dass die Bottroper nach einer ausgeglichenen Anfangsphase zeitweise gar mit zwei Toren führten (10:8) und dem TVS gerade in den ersten 30 Minuten einiges abverlangten. Erst in den letzten Zügen vor dem Halbzeitpfiff wusste sich Schwafheim zunehmend abzusetzen, zur Pause stand eine Vier-Tore-Führung für die Hausherren.

Diese sollte sich letztlich als ausschlaggebend erweisen, denn in Gefahr geriet der Sieg des Favoriten fortan nicht mehr. So baute der TV den Vorsprung auf bis zu sieben Tore aus. Jedoch verdienten sich auch die Bottroper, die mit dem Kräfteverschleiß immer mehr zu kämpfen hatten, weiterhin gute Noten, da sie bis zum Schluss nicht aufsteckten.

Demnach sackte Schwafheim zwar die zwei Punkte ein, gänzlich leer ging der SC trotz der Niederlage aber nicht aus. Denn der Landesligist reiste mit der Erkenntnis zurück, gegen ein Schwergewicht der Liga eine richtig gute Leistung gezeigt zu haben.

