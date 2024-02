SC Bottrop verpasst Sprung in die obere Tabellenhälfte knapp

Oberhausen Ptiliniski-Sieben erkämpft sich beim TV Biefang einen Punkt, der noch wichtig werden könnte. Beide Teams hadern mit den Schiedsrichtern.

Ein energischer Schlagabtausch im „Vier-Punkte-Spiel“ blieb ohne einen Sieger. Mit einem 25:25 im Gepäck kehrte der SC Bottrop am Samstagabend vom Auswärtsspiel beim TV Biefang zurück. Damit holte die Sieben von Trainer Jens Pitlinski im Kampf um die Verbandsligaqualifikation einen möglicherweise enorm wichtigen Zähler, verpasste zugleich aber auch die Chance auf die doppelte Ausbeute.

Der SC-Coach schlug nach dem Abpfiff jedoch einen versöhnlichen Ton an und zeigte sich mit Spiel und Leistung seines Teams zufrieden: „Natürlich hätten es auch zwei Punkte sein können, die Jungs haben aber gekämpft und sich dieses Ergebnis allen widrigen Bedingungen zum Trotz verdient.“

Damit spielte Pitlinski insbesondere auf die Personalsituation an – denn noch tags zuvor war völlig unklar, ob die Partie überhaupt ausgetragen werden kann. „Wir waren arg dezimiert und mussten bis zuletzt darauf hoffen, dass wir genügend Spieler zusammenbekommen. Mit Stand von Freitagabend haben wir über einen nominellen Rückraumspieler verfügt“, so der Trainer des Landesligisten.

Zwei frühe Rote Karten in einem fairen Spiel

Am Samstag konnten die Bottroper aber rechtzeitig Entwarnung geben, unter anderem standen mit den jungen Jonah Grewer und Simon Kleinemeier zwei Akteure auf dem Parkett, deren Einsätze bis zuletzt fraglich erschienen. Pitlinski: „Angesichts dessen hat sich das Team richtig teuer verkauft.“

Für die Rahmenbedingungen bei Gastgeber Biefang hatte der SC-Coach derweil lobende Worte übrig. „Es ging hart, aber doch im Grunde sehr fair zu“, so Pitlinski, „dazu war die Stimmung in der Halle richtig gut. Es hat allen viel Spaß bereitet.“ Einzig das Schiedsrichtergespann verlangte dem Bottrop-Trainer kritische Worte ab, welches ein ums andere Mal mit kleinlichen Entscheidungen auffiel.

„Schon in der zweiten Minute gab es die erste Zeitstrafe gegen uns, dafür hatten wir nur wenig Verständnis übrig.“ Zudem zückten die Schiedsrichter auf beiden Seiten jeweils Rote Karten: Beim SC war die Partie für Sören Petersen schon nach 18 Minuten beendet, als er einen Tempogegenstoß unterband. Gastgeber Biefang sah nur vier Minuten später ebenfalls Rot. Pitlinski: „Bei beiden Aktionen kann man auf Zeitstrafe entscheiden, Rot halte ich dagegen aber in beiden Fällen für überzogen.“

Dabei schien es zunächst, als würden die Gäste schnell in die richte Richtung lenken. So riss der SC die Führung in Windeseile an sich und baute den Vorsprung bis zur 12. Minute auf 9:4 aus. Doch in der Folge schlichen sich auch Fehler ins Spiel der Bottroper, die vor allem einige Torchancen ungenutzt ließen.

Dadurch verkürzten die Hausherren immer weiter und stellten bis zum Pausenpfiff den Anschluss wieder her (11:12). Pitlinski: „Wenn es etwas zu bemängelt gibt, dann ist es unsere Chancenverwertung. Wir haben einfach zu viele Dinger liegen lassen.“ Dadurch zeichnete sich im zweiten Durchgang ein echter Handballkrimi ab, in dem der SC immer wieder knapp mit einem Tor führte.

90 Sekunden vor Schluss war es dann der TVB, der auf 25:24 vorlegte, doch das Pitlinski-Team glich zügig zum 25:25 aus. In der Spielminute verpassten schließlich beide Teams die Siegchance. „Das ist für uns aber okay. Ich erwarte von meinen Spielern, dass sie Entscheidungen treffen, auch wenn es am Ende vielleicht die falsche sein mag. In diesem Fall haben wir verworfen, trotzdem hat das Team Verantwortung übernommen und wieder dazugelernt. Es ist bei dieser jungen Mannschaft eine sehr positive Entwicklung festzustellen, genau daran wollen wir festhalten.“

