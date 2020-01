SC Bottrop verliert Spitzenspiel gegen Bergischer HC knapp

Der Kampf stimmte, nur das nötige Wurfglück fehlte: Die B-Juniorinnen des SC Bottrop lieferten eine starke Leistung ab, unterlagen im Spitzenspiel der Oberliga dem Tabellenführer Bergischer HC II nur knapp mit 19:21.

In der gut gefüllten Dieter Renz-Halle begannen die SC-Mädels furios und legten mit einem Drei-Tore-Vorsprung nach zehn gespielten Minuten einen 6:3-Start nach Maß auf den Hallenboden. Durch guten Einsatz in der Deckungsarbeit provozierten die Bottroperinnen viele Ballverluste. Auf der anderen Seite sorgte das schnelle Umschaltspiel für einfache Tore.

SC Bottrop mit starker Anfangsphase

SC-Trainer Thomas Evers war von der Anfangsphase angetan: „Wir haben richtig gut begonnen und dem Spitzenreiter den Schneid regelrecht abgekauft. Mit unserem aggressiven Spiel hatten sie wohl nicht gerechnet.“

Der Bergische HC stellte sich immer besser auf das variable Angriffsspiel des SC ein und konnte nach 20 Minuten den 8:8-Ausgleich erzielen. Die Bottroperinnen hätten bis zu diesem Zeitpunkt aber mehr aus ihren Wurfmöglichkeiten machen können. Viele Latten- und Pfostentreffer verhinderten eine Führung zur Halbzeitpause. Das sah auch Evers so: „Wir haben in dieser Phase zu viele Chancen liegen gelassen und einfach nicht das nötige Wurfglück gehabt.“ Einzig auf die Siebenmeter Würfe von Sophia Rudolph war Verlass: Fünf ihrer neun Treffer erzielte die SC-Akteurin vom Punkt. Trotz der guten ersten Hälfte gingen die Bottroperinnen mit 10:11 in die Halbzeitpause.

Mit knappem Rückstand in die Halbzeitpause

Der SC Bottrop ließ sich in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit noch nicht abschütteln. „Wir sind wieder gut ins Spiel gekommen“, stellte auch Evers fest. Nach 30 gespielten Minuten stand es 12:13. In der Mitte der zweiten Hälfte folgte dann eine Bottroper Schwächephase. Die Spielgemeinschaft aus Wuppertal und Solingen ließ ihre Klasse aufblitzen: Der Tabellenführer zog mit einem 4:0-Lauf auf 17:12 davon und führte nach 40 Minuten sogar mit 20:13.

Bottrop So haben sie gespielt SC Bottrop - Bergischer HC II 19:21 Spielstände: 1:0 (1.), 3:3 (7.), 6:3 (11.), 8:8 (20.), 10:11 (Halbzeit), 12:17 (36.), 13:20 (40.). Bottrop: Sophia Rudolph (9/5), Carla Evers (3), Tonie Regen (3), Emily Hamm (2), Luisa Niemietz (1), Julia Warzecha (1/1).

Die jungen Bottroperinnen gaben sich aber nicht auf: Das nun immer lauter werdende Publikum in der Dieter-Renz-Halle peitschte seine Mädels zur Aufholjagd. „Das haben wir so auch nicht alle Tage“, nahm auch Evers die tolle Unterstützung zur Kenntnis. Das zeigte Wirkung: Tor um Tor holte der SC Bottrop auf und kam bis auf 18:20 heran.

Am Schluss fehlt dem SC das Glück

Jetzt schien ein Überraschungserfolg gegen den haushohen Favoriten wieder möglich. Doch dem SC fehlte in der Schlussphase das nötige Quäntchen Glück: Erst konnten die Bottroperinnen einen Tempogegenstoß nicht zum Torerfolg nutzen, im Gegenzug traf der Bergische HC dann zum vorentscheidenden 21:18. Mit der Schlusssirene erzielte Bottrop dann noch das 19:21.

Trotz der Niederlage bescheinigte Coach Thomas Evers seinen Mädels eine gute Leistung: „Ich bin sehr zufrieden. Mit ein wenig mehr Wurfglück hätten wir heute vielleicht mehr erreicht. Dennoch hatten wir eine gute Aufteilung, viele herausgespielte Wurfgelegenheiten und generell ein Spiel auf hohem Niveau.“

Durch die Niederlage mussten die Bottroperinnen den zweiten Tabellenplatz an die Turnerschaft St. Tönis abtreten. Doch den kann sich das Team schon am kommenden Wochenende zurückholen: dann steht das direkte Duell mit St. Tönis auf dem Spielplan.