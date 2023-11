SC Bottrop unterliegt Tabellenführer TB Oberhausen deutlich

Bottrop. Bottroper können das Duell mit dem TB Oberhausen lange ausgeglichen gestalten, lassen dann aber zu viele Möglichkeiten ungenutzt liegen.

Die Handballer des SC Bottrop hielten lange mit, waren am Ende aber doch chancenlos: Das Duell mit Tabellenführer TB Oberhausen mündete am Sonntag in einer klaren 22:32 (12:16)-Niederlage.

Co-Trainer Felix Geilich, der am Sonntag den erkrankten Jens Pitlinski an der Seitenlinie vertrat, war nicht unzufrieden mit dem Spiel seiner Mannschaft: „Wir haben in den ersten 20 Minuten richtig guten Handball gespielt. Aber im Verlauf der Partie war unsere Wurfquote gegen eine Spitzenmannschaft nicht mehr ausreichend.“ Dass es am Ende so deutlich wurde, schrieb Geilich auch dem fehlenden Spielglück zu: „Oberhausen hatte immer wieder einige glückliche Ballgewinne und hat die dann auch zu Toren genutzt.“

TB Oberhausen setzt sich nach dem Seitenwechsel ab

Allerdings präsentierten sich die Bottroper auch lange auf Augenhöhe. Vor allem in der ersten Halbzeit. Nach 17 Minuten wies die Anzeigentafel ein 7:7 aus, nach 25 ein 11:12. Der Tabellenführer aus der Nachbarstadt nutzte dann aber die kurzen Phasen vor und nach der Halbzeit, um sich vorentscheidend abzusetzen.

TB Oberhausen lag nach 32 Minuten mit 18:12 in Front. Der SC Bottrop bemühte sich zwar darum, nicht den Anschluss zu verlieren, musste sich aber letztendlich strecken und neidlos die Klasse des Tabellenführers anerkennen.

Am kommenden Wochenende wird es nicht leichter für den SCB. Denn dann muss das Team beim Tabellenzweiten TV Schwafheim antreten (Samstag, 19 Uhr).

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop