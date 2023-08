SC Bottrop und Adler 07 spielen um die Verbandsligateilnahme

Bottrop. Die Handballpause ist vorüber. Am Wochenende geht es wieder um Punkte. Der SC Bottrop empfängt den Vorjahresdritten, Adler 07 muss nach Grefrath.

In der Frauen-Landesliga zählt der SC Bottrop in der anstehenden Saison zu den neuen Gesichtern. Die Mannschaft um das Trainergespann Christoph Grewer und Thomas Stratmann ist Aufsteiger und will nun eine Etage höher die Erfolgsgeschichte weiterschreiben. Derweil geht die DJK Adler 07 Bottrop in ein weiteres Landesliga-Jahr, eine Veränderung war bei den 07ern in der Sommerpause vor allem an der Seitenlinie wahrzunehmen: Marius Bruckwilder hat Henning Weber als Trainer abgelöst und führt die Adler in die neue Spielzeit.

In der neuen Saison steht den Handballteams eine große Ligareformation bevor. Die Landesligen werden nach Ende der Saison abgeschafft. So gilt es für die Bottroper Teams, sich mit einer entsprechenden Platzierung für den Aufstieg in die Verbandsliga zu qualifizieren. Der SC und die Adler starten dabei in einer 14 Teams umfassenden Liga und stehen somit vor einer langen Saison.

„Fünfter müssen wir schon werden, um ganz sicher dabei zu sein“, äußert sich Christoph Grewer, „möglicherweise könnte auch eine etwas schlechtere Platzierung ausreichend sein.“ Mit Zahlenspielen wollen sich die SC-Handballerinnen jedoch nicht befassen, sondern sich auf sportliche Weise und mit guten Leistungen qualifizieren. Dabei überwiegen vor dem ersten Heimspiel gegen die HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen am Sonntag (18.30 Uhr) eindeutig die vielen positiven Erkenntnisse, die das Bottroper Team aus der Vorbereitung mit in die Saison nimmt.

SC Bottrop erzielt in der Vorbereitung gute Ergebnisse

Grewer: „Wir haben einige Testspiele gegen gute Gegner bestritten und dabei überwiegend ordentlich abgeschnitten. Das stimmt uns zuversichtlich.“ Unter anderem gelang dem SCB gar ein Sieg gegen Verbandsligist HSV Dümpten, zudem wurde die gleichklassige HG Kaarst/Büttgen deutlich mit 41:21 geschlagen.

Grund genug für den Landesliga-Neuling, auch personell nur geringfügige Änderungen vorzunehmen. Während Anna von Wedel vorerst pausieren wird und mit Sophia Rudolph, Jule Woettki und Lisa Krix einige verletzungsbedingte Ausfälle zu verzeichnen sind, hat der SC mit Rückkehrerin Luisa Niemitz und Lea Holecz zwei Verstärkungen vorzuweisen.

„Wir konnten unser Tempospiel ausbauen und auch ungewohnte Konstellationen testen“, so Grewer weiter. Entsprechend wollen sich die Bottroperinnen an der heimischen Gladbecker Straße gegen den Vorjahresdritten im ersten Punktspiel teuer verkaufen.

Adler 07 Bottrop startet mit einem neuen Trainer in die Saison

Jule Ehring und Adler 07 Bottrop startet am Sonntag bei der Turnerschaft Grefrath in die neue Landesliga-Saison. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Ebenfalls vor einem spannenden Saisonauftakt steht das Team von Adler 07: Mit Bruckwilder am Spielfeldrand, geht es für die Bottroperinnen gleich am ersten Spieltag in den Kreis Viersen, wo am Sonntagabend (18 Uhr) bei der dort beheimateten Turnerschaft Grefrath um die ersten Saisonpunkte gespielt wird. Im Vorjahr konnten die 07er den Klassenerhalt in der Landesliga realisieren, nun soll bestenfalls die Qualifikation zur Verbandsliga folgen.

