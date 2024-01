SC Bottrop strebt mit viel Energie zum zehnten Saisonsieg

Bottrop. Mit einem Arbeitssieg hat sich das Frauenteam vom SC Bottrop am Sonntagmittag aus der Winterpause zurückgemeldet und im 15. Meisterschaftsspiel bereits den zehnten doppelten Punktgewinn erzielt. Gegen die SG Burgaltendorf/Kupferdreh war jedoch eine Energieleistung von Nöten, um in der Erfolgsspur zu bleiben:

Mit 23:20 (15:9) behielten die Bottroperinnen gegen den Gast aus Essen vor eigenem Publikum knapp die Oberhand. Christoph Grewer, der gemeinsam mit Thomas Stratmann an der Seitenlinie des SCB verantwortlich zeichnete, richtete daher im Anschluss den Blick auf das Wesentliche: „Wir haben die Punkte geholt, nur das zählt. Spielerisch war es sicherlich noch nicht unsere Bestleistung.“

So fand auch die mehrwöchige Ligapause in der Beurteilung des SC-Spiels ihre Berücksichtigung. „Wir sind nach der Pause noch nicht wieder ganz in unserem Rhythmus, das hat man in der Partie durchaus gespürt“, führte Grewer aus, der aber auch lobende Worte an den Kontrahenten aus der Nachbarstadt richtete: „Sie haben sich im Vergleich zum Hinspiel deutlich gesteigert, es war keine einfache Partie.“ In der Hinrunde hatten die Bottroperinnen als Liganeuling kaum Mühen mit der SG, am Ende stand für den SCB ein überdeutliches 26:11.

SC Bottrop zieht zur Halbzeit auf sechs Tore davon

Gerade im ersten Drittel der Partie deutete der Tabellenelfte an, dass er dem SCB diesmal ein stärkerer Konkurrent sein sollte. So hatten die Bottroperinnen ihre Mühen, sich einen Vorsprung zu erspielen. Bis zur 20. Minute verlief das Duell in der Berufsschulhalle weitestgehend ausgeglichen, ein zwischenzeitliches 7:7 ließ beiden Teams alle Optionen. Erst eine gute Phase unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff, als der SC im Angriff mehr Zielstrebigkeit an den Tag legte und sich durchzusetzen wusste, bescherte den Gastgeberinnen eine Sechs-Tore-Führung.

Für Sicherheit sorgte der Vorsprung – zumindest auf dem Papier – aber noch nicht, denn Burgaltendorf steckte nach dem Seitenwechsel nicht auf und kämpfte sich bis zur 48. Minute erneut auf 18:19 heran. „Ehrlicherweise hatte ich aber zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass wir den Sieg nochmal aus der Hand geben würden“, so Grewer, „zudem haben wir durch unsere Chancenverwertung selbst dazu beigetragen, dass es nochmal knapper wurde.“

In der Schlussphase behielten die Bottroperinnen jedoch die Nerven und setzten sich mit all ihrer Routine durch, sodass für den SCB am Ende der zehnte Saisonsieg stand. Grewer: „Darauf können wir aufbauen, jetzt schauen wir zuversichtlich auf die nächsten Aufgaben.“ Mit nunmehr 21 Punkten auf der Habenseite hält der SC als Aufsteiger einen guten vierten Platz.

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop