SC Bottrop startet mit einem enorm wichtigen Sieg ins Jahr

Bottrop Gleich zum Jahresauftakt ein Vier-Punkte-Spiel: Der SC Bottrop vergibt zwar reihenweise Chancen, setzt sich aber gegen den SV Schermbeck durch.

Mit einem starken Ergebnis ist der SC Bottrop ins Pflichtspieljahr 2024 gestartet und hat sich im ersten Ligaduell gleich immens wichtige Punkte gesichert. Das aus mehrerlei Sicht so wichtige Heimspiel gegen den SV Schermbeck gewann der SCB am Sonntagmittag völlig verdient mit 28:17 (13:7).

Damit haben die Bottroper wichtiges Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben getankt. „Das war ein richtig wichtiges Ding für uns“, resümierte SC-Coach Jens Pitlinski im Anschluss und zeigte sich sichtbar erleichtert, „wir können zufrieden sein, vor allem in der Abwehr standen wir sehr gut. Klar haben wir noch Verbesserungspotenzial, aber wesentlich ist der Sieg.“

Wie wertvoll zwei Zähler für den SC gegen Schermbeck sein würden, sollten schon die Ergebnisse der Konkurrenz unterstreichen, da sich bereits am Vorabend unter anderem der TV Biefang überraschend gegen den TV Issum durchsetzte und die Oberhausener damit im dicht gestaffelten Mittelfeld vorübergehend einen leichten Vorteil gegenüber dem SC hatten.

SC Bottrop muss mindestens Siebter werden

Will sich das Pitlinski-Team im Zuge der Ligareform für die neue Verbandsliga qualifizieren, sollte mindestens eine Platzierung unter den ersten sechs bis sieben Teams gelingen. Pitlinski: „Wir wissen, von welcher Bedeutung gerade die ersten drei Spiele des Jahres sind. Daher wollten wir alles daran setzen, gegen Schermbeck gleich gut loszulegen.“

Dies gelang den Bottropern auch weitestgehend, wenngleich der Motor zumindest in den Anfangsminuten noch Sand im Getriebe vermuten ließ. So übernahm der SC zwar sofort die Führung und holte sich insbesondere durch gute Abwehraktionen die nötige Sicherheit ab, über ein 2:2 bis zur 8. Spielminute kamen die Bottroper zunächst jedoch nicht hinaus.

Denn gerade die ersten Spielszenen offenbarten alte Schwachstellen, an denen die Pitlinski-Sieben vor der Winterpause zu knabbern hatte: Das Angriffsspiel. „Wir haben etwas Zeit gebraucht, um uns dahingehend zu stabilisieren. Mit zunehmender Spieldauer wurde es aber immer besser, auch wenn wir in manch einer Situation noch bessere Lösungen hätten schaffen können“, äußerte sich Pitlinski. „Allerdings fordern wir von unseren Spielern auch ein, Verantwortung auf dem Feld zu übernehmen, und ich bin sicher, dass sie aus solchen Situationen langfristig lernen.“

Bottrops Torhüter zeigen starke Vorstellungen

Da sich Torhüter Florian Korte als sicherer Rückhalt erwies – neben insgesamt drei entschärften Siebenmetern lieferte er wie in der Schlussphase auch Nicolas Plake viele weitere Paraden -, und die SC-Defensive insgesamt gut und kompakt agierte, konnten die Bottroper den spielerisch limitiert wirkenden Gästen aus Schermbeck nach einer Viertelstunde zunehmend den Zahn ziehen und sich erstmals auf fünf Tore absetzen (8:3).

Auffällig aus Sicht der Gastgeber: Erfolgreich war der Landesligist vor allem dann, wenn er sich der einfachen spielerischen Mittel bediente und zudem das eigene Tempospiel aufs Parkett brachte. Pitlinski: „Es bleibt auch zu sagen, dass Schermbeck sicherlich nicht in Bestbesetzung angetreten war. Trotzdem muss man gegen solch einen Gegner erstmal bestehen.“

So stand für die Bottroper schon zur Pause eine beruhigende 13:7-Führung, die gar noch deutlicher hätte ausfallen können. Doch auch wenn sich manch ein technischer Fehler und auch ausgelassene Chancen im Abschluss noch ins Spiel schlichen, so überwog in den zweiten 30 Spielminuten doch die Dominanz der Hausherren.

Auch deshalb sorgten die Bottroper nach dem Seitenwechsel schnell für klare Verhältnisse und ließen keine Zweifel daran aufkommen, dass die Punkte in Bottrop bleiben sollten. Bis zur 42. Spielminute legte der SC auf 20:10 vor und hatte damit im Schlussviertel alle Trümpfe in der Hand, die souverän ausgespielt wurden.

