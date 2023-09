SC Bottrop siegt und setzt sich in der Spitzengruppe fest

Mülheim. Handballerinnen lassen beim SV Heißen nichts anbrennen. Trainer Grewer sieht eine starke Leistung und freut sich über positive Entwicklung.

Auch am vierten Spieltag bleibt der SC Bottrop in der Landesliga erfolgreich. So fuhren die SC-Frauen als Aufsteiger bereits den dritten hohen Sieg in Serie ein. Mit dem 32:13 (16:7) beim SV Heißen setzt sich der Liganeuling vorerst im oberen Tabellendrittel fest und ist aktuell Tabellendritter.

Vor allem die Defensivleistung des SCB sorgte beim Bottroper Trainergespann Christoph Grewer und Thomas Stratmann einmal mehr für große Zufriedenheit. „Wir haben in der Abwehr sehr gut gestanden und insgesamt eine gute Partie gezeigt“, resümierte Grewer.

Bei den Gastgeberinnen aus Mülheim, die noch auf den ersten Punktgewinn der Saison warten, übernahm der SC schnell die Führung und setzte sich mit hohem Tempo bis auf 10:2 ab (13.), sodass die Weichen bei den Bottroperinnen schon frühzeitig auf Sieg gestellt wurden. „Danach haben wir weiterhin eine gute Partie gezeigt und nicht nachgelassen“, sah Grewer auch im Anschluss eine gut aufgelegte Bottroper Mannschaft, die den Vorsprung sukzessiv ausbaute und zu keinem Zeitpunkt nachließ.

SC Bottrop erwartet jetzt die Turnerschaft Grefrath

Spätestens Mitte der zweiten Halbzeit war das Spiel bereits zugunsten des letztjährigen Bezirksligameisters entschieden, der mit 26:11 überdeutlich führte und keine Mühe hatte, den dritten Meisterschaftserfolg unter Dach und Fach zu bringen. So sorgten die Bottroperinnen für eine zufriedenstellende Zwischenbilanz nach den ersten vier Spieltagen, die beim SC für Ruhe und Optimismus sorgt.

Grewer: „Es war ein guter Ligaauftakt für uns, der natürlich weiteres Selbstvertrauen gibt. Ich denke schon, dass wir seit dem ersten Spieltag nochmal eine Entwicklung als Mannschaft genommen haben. Das Team hat sich zunehmend eingespielt, einiges läuft schon ziemlich rund.“

Am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) hat der SCB die Turnerschaft Grefrath zu Gast, dann will das Team um die beiden SC-Trainer Grewer und Stratmann den vierten Saisonsieg in Angriff nehmen. Allerdings stellt sich das Bottroper Team auf eine anspruchsvolle Aufgabe ein. Grewer: „Die bisherigen Ergebnisse des Gegners hinterlassen das eine oder andere Fragezeichen. Es könnte ein spannendes Duell werden.“

