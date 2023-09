SC Bottrop siegt souverän - Adler 07 verspielt Führung

Bottrop. Als der Gegner seine Taktik änderte, kam Adler 07 Bottrop nicht mehr hinterher. Deutlich besser lief es für die Handballerinnen des SC Bottrop.

In der Frauen-Landesliga kommt der SC Bottrop allmählich ins Rollen. Stotterte der Motor des letztjährigen Bezirksligameisters und Aufsteigers am ersten Spieltag noch, so läuft dieser mittlerweile immer besser.

SC Bottrop - HSV Überruhr IV 37:14 (16:5)

Am dritten Spieltag ist den Bottroperinnen ein weiterer Kantersieg gelungen: Gegen den HSV Überruhr IV setzte sich der SC deutlich und hochverdient durch. Für die Mannschaft des Bottroper Trainergespanns Christoph Grewer und Thomas Stratmann war es schon der zweite hohe Sieg in Serie. Dieser befördert den Liganeuling vorerst auf Rang vier der Tabelle.

„Ich denke, dass es wieder eine sehr gute Leistung der Mannschaft war“, zeigte sich Grewer mit der Darstellung seiner Schützlinge deutlich zufrieden. 37 Tore sprechen eine deutliche Sprache – ein winziges Haar in der Suppe konnte der SC-Coach aber auch beim hohen Heimsieg noch ausmachen: „Wir haben einige Torchancen ausgelassen. Ansonsten hätte das Ergebnis womöglich noch anders aussehen können. An der Effizienz im Angriff könnten wir daher weiter arbeiten.“

Im Duell mit dem HSV war die teils fahrlässige Verwertung nicht ausschlaggebend, in manch einem künftigen Spiel könnte sie aber mitunter entscheidend sein. Torabschlüsse stünden daher im Training auf dem Plan, wie Grewer scherzte.

Vor eigenem Publikum stellte der SC gegen Überruhr die Weichen derweil schon frühzeitig auf Sieg. Über ein 2:2 (6.) zogen die Gastgeberinnen rasch auf 9:3 davon (13.) und stellten die Gäste damit vor gehörige Probleme. Allerdings zeigte sich auch das Bottroper Team, wie von Grewer angedeutet, nicht gänzlich fehlerfrei: Beinahe zehn Minuten am Stück blieben die Gastgeberinnen anschließend ohne Torerfolg, ohne den Vorsprung dabei aber ernsthaft zu gefährden.

Erst nach einer kleineren Schwächephase zog der SC das Tempo auf dem Parkett wieder an und baute die Führung mit zunehmender Spieldauer immer weiter aus. Grewer: „Die Stimmung ist sehr gut, zudem sind wir sehr gut aufgestellt. Wir erwarten in den kommenden Wochen sogar noch die eine oder andere Spielerin zurück.“ In dieser Verfassung könnte der Aufsteiger schon im ersten Landesligajahr eine gewichtige Rolle spielen.

Der SC Bottrop tritt am kommenden Sonntag in der Fremde beim SV Heißen an (15.30 Uhr). Der Gegner aus Mülheim verlor alle drei Saisonspiele und liegt punktlos am Tabellenende.

Ließen gegen Überruhr nichts anbrennen: Die Handballerinnen des SC Bottrop. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

TB Oberhausen - Adler 07 Bottrop 26:25 (14:16)

Die Handballerinnen der DJK Adler 07 Bottrop mussten sich am Sonntag beim Turnerbund Oberhausen knapp geschlagen geben. Für die Mannschaft des neuen Trainers Marius Bruckwilder war es die zweite Niederlage im dritten Spiel. Dabei hatten die 07er in der Nachbarstadt aber gute Chancen auf einen doppelten Punktgewinn, sodass die knappe Pleite für die Bottroperinnen umso ärgerlicher ausfiel.

„Das war schon ziemlich bitter“, haderte Bruckwilder mit der vertanen Chance, „wir haben lange Zeit ziemlich gut gespielt und zeitweise mit drei Toren geführt.“ Ausgerechnet in der Schlussphase ging den Gästen dann die Luft aus, sodass der TBO vier Minuten vor Schluss die Partie drehte.

Die Partie in Oberhausen glich zunächst einem offenen Schlagabtausch, in dem beide Teams mit Tempo agierten und sich ein Duell auf Augenhöhe lieferten. Der Turnerbund, den Bruckwilder qualitativ im oberen Drittel der Liga einordnet, verbuchte anfänglich den besseren Start, jedoch konterten die 07er und erspielten sich zur Pause einen knappen Vorsprung.

Dieser sollte bis zur 50. Minute anhalten – erst dann erlebte das Spiel der Bottroperinnen einen Bruch. Bruckwilder: „Unser Gegner hat taktisch umgestellt, damit kamen wir einfach nicht mehr zurecht.“ Aber auch der Pleite konnten die Adler Positives abgewinnen, immerhin hatten sie den TBO lange Zeit am Rande einer Niederlage.

Für Adler 07 geht es am Sonntag (13 Uhr) zuhause gegen Schwarz-Weiß Essen weiter. Gegen den ETB malen sich die Bottroperinnen Siegchancen aus, wenngleich die letzten Duelle teils eng umkämpft verliefen. Bruckwilder: „Gerade in Heimspielen wollen wir Punkte einfahren.“

