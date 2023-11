SC Bottrop: Neun torlose Minuten machen die Pläne zunichte

Bottrop. Die Handballerinnen des SC Bottrop bieten dem ungeschlagenen TB Oberhausen Paroli, können eine knappe Niederlage aber nicht abwenden.

Im letzten Ligaspiel vor dem Derby gegen die DJK Adler 07 Bottrop mussten die Handballerinnen des SC Bottrop am Sonntagmittag eine bittere Heimniederlage hinnehmen. Dem Turnerbund Oberhausen unterlag die Sieben des Bottroper Trainergespanns Christoph Grewer und Thomas Stratmann vor eigenem Publikum denkbar knapp 23:24 (10:13).

Einen Punktgewinn gegen den noch ungeschlagenen Gast aus der Nachbarstadt hatte der SCB in den Schlusssekunden in der Hand, am Ende sollte eine zu schwache Verwertung der eigenen Möglichkeiten den Ausschlag zugunsten des Turnerbundes geben.

Zwar taten sich zunächst beide Mannschaften mit dem Torewerfen schwer, nach knapp fünf Minuten eröffneten die Bottroperinnen allerdings den Torreigen mit dem 1:0. Es folgte eine gute Anfangsphase der Grewer-Sieben, die sich zunächst bis auf 4:1 abzusetzen wusste (9.). Im Anschluss boten sich die Teams auf dem Parkett bis zum 8:8 (19.) einen offenen Schlagabtausch.

Aufholjagd des SC Bottrop bleibt ohne Lohn

Erst gegen Ende der ersten Halbzeit leisteten sich die Gastgeberinnen eine erste Schwächephase, in welcher der SC über fast neun Minuten keinen weiteren Torerfolg verzeichnete. Die Fehler wurden durch den Gast aus Oberhausen hart bestraft, sodass TBO zwischenzeitlich mit vier Toren führte. „Es gelang uns jedoch, aufzuschließen und dran zu bleiben“, äußerte sich Grewer mit Blick auf den 10:13-Pausenstand.

Die ersehnte Aufholjagd blieb nach dem Seitenwechsel aber zunächst aus, da der SC vor dem gegnerischen Gehäuse weiterhin mit der Abschlussschwäche zu kämpfen hatte und sich der Tabellendritte so auf 10:16 abzusetzen wusste.

„Nach einer Auszeit hat die Mannschaft dann aber eine tolle Reaktion gezeigt“, so Grewer, dessen Team in der Schlussphase plötzlich immer besser wurde und sich Tor um Tor herankämpfte. Bis zur 54. Minute verkürzten die SC-Frauen nicht nur auf ein Tor, sondern schafften nachfolgend sogar den Ausgleich zum 23:23.

Doch mit dem anschließenden 24. Tor sollte der TBO das Spiel entscheiden, da der SC mit dem letzten Angriff und unmittelbar vor der Schlusssirene nur den Pfosten traf. Grewer: „Kämpferisch war es dennoch eine tolle Leistung gegen einen guten Gegner.“

