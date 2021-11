SC Bottrop kassiert heftige Abreibung gegen VfB Homberg

Duisburg. Nach zuletzt starken Leistungen und knappen Resultaten war der SC Bottrop diesmal chancenlos. Gegen den VfB Homberg gab es eine 24:42-Niederlage.

Heiko Seidel hatte in den letzten Wochen immer wieder betont, seine Mannschaft sei auf einem guten Weg. Am Sonntag reichte die gute Entwicklung aber nicht, um eine deutliche Niederlage abzuwenden. Der SC Bottrop verlor sein Auswärtsspiel beim VfB Homberg mit 24:42 (13:19).

In Duisburg agierten die Bottroper nur in den ersten zehn Spielminuten auf Augenhöhe. Dreimal gingen die Bottroper sogar in Führung. Doch dann setzte sich die spielerische Überlegenheit des Gegners durch. Homberg erspielte sich zur Pause einen deutlichen Vorsprung und ließ auch nach dem Seitenwechsel nicht nach. Der SC hat jetzt zwei Wochen Zeit, sich für die nächste Aufgabe zu rüsten. Und auch die hat es in sich: Die Bottroper müssen am 13. November beim Tabellendritten TV Issum antreten.

