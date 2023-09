SC Bottrop ist jetzt Dritter - TSG Kirchhellen unterliegt

Bottrop. Während sich der SC Bottrop im oberen Tabellendrittel festbeißt, kämpft Aufsteiger TSG Kirchhellen in der Landesliga noch um Anschluss.

Der SC Bottrop hat in der Landesliga den dritten Sieg im vierten Spiel eingefahren und steht jetzt auf dem dritten Tabellenplatz. Weniger erfolgreich lief das Wochenende für die TSG Kirchhellen. Der Aufsteiger musste sich beim Tabellenzweiten SV Schermbeck geschlagen geben.

SC Bottrop - TV Biefang 32:29

Die Mannschaft von Jens Pitlinski belohnte sich am Sonntag für 60 Minuten vollen Einsatz mit einem knappen Erfolg gegen den TV Biefang. Schon in der Anfangsphase zeichnet sich ab, dass es für keine der beiden Mannschaften leicht werden würde. Innerhalb der ersten Halbzeit wechselte die Führung sechs Mal hin und her. Kurz vor und nach dem Seitenwechsel hatte Biefang einen kleinen Lauf, konnte sich erstmals auf vier Tore absetzen (18:14, 32.).

Doch der SC Bottrop ließ sich davon nicht entmutigen, hielt mit aller Kraft dagegen und schaffte in der 44. Minute wieder den Ausgleich. Mit dem knappen Vorsprung ging es in die Crunchtime, die der SCB mit großem Einsatz erfolgreich überstand. Weiter geht es für den SCB am Samstag mit der Auswärtspartie bei der HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg.

SV Schermbeck - TSG Kirchhellen 28:25

Eine gute Leistung blieb ohne Lohn: Die Kirchhellener kassierten beim Tabellenzweiten in Schermbeck die dritte Saisonniederlage. Der Aufsteiger war vielversprechend in die Partie gestartet, lag nach 15 Minuten mit 10:7 vorne.

Doch dann lief plötzlich nichts mehr zusammen. Schermbeck kam zu sieben Treffern in Folge und ging mit einer 14:10-Führung in die Halbzeitpause. Die TSG mühte sich nach dem Seitenwechsel lange um den Anschluss, witterte nach 57 Minuten noch Chancen (23:25), doch der Gastgeber ließ sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen.

Weiter geht es für die Kirchhellener am kommenden Sonntag mit einem Heimspiel. Dann kommt der Tabellensiebte TuS Lintfort an die Loewenfeldstraße.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop