SC Bottrop II behält beim HSC Osterfeld die Nerven

In einem Handballkrimi hat sich der SC Bottrop II beim HSC Osterfeld den dritten Saisonsieg erkämpft. Die Partie hielt viel Spannung und Nervenkitzel parat, erst eine Minute vor dem Ende erzielten die Bottroper den spielentscheidenden Treffer zum 21:20 (11:12).

Über die gesamte Spieldauer lieferten sich die Teams ein Duell auf Augenhöhe. In diesem hatte zunächst der HSC die Nase knapp vorne, nach einer Viertelstunde führte Osterfeld mit 6:3 – auch da der Offensivmotor der Bottroper einige Zeit brauchte, um warm zu werden. Doch in der Folge kam die Sieben von Sebastian Kreth besser ins Spiel und riss die Führung an sich (9:8, 21. Minute). Allerdings blieben die Gäste in ihren Aktionen auf Dauer nicht konsequent genug, Osterfeld erkämpfte sich bis zur Pause die Führung zurück.

SC Bottrop biegt die Partie in den Schlussminuten

Ähnlich verlief die zweite Halbzeit. Nach einer etwas besseren SC-Phase waren es die Osterfelder, die mit einem Vorsprung (20:18) in die letzten fünf Minuten gingen. In diesen gelang es den Bottropern noch, die Partie erneut umzubiegen und für ein Happy-End zu sorgen. Insbesondere da die Bottroper Abwehr kein Gegentor mehr zuließ, so erkämpfte sich der SC zwei weitere Meisterschaftspunkte. „Moralisch und charakterlich war das bis zum Schluss eine gute Vorstellung. Wir sind froh über den Sieg.“ Mit nun acht Zählern nach sechs Partien nimmt die SC-Reserve den sechsten Tabellenplatz ein.

