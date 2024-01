SC Bottrop fühlt sich nach Trainingslager bestens gerüstet

Bottrop Die Bottroperinnen starten am Sonntag selbstbewusst ins neue Handballjahr. Der SCB hat den Warnschuss des kommenden Gegners aber registriert:

Die Handballerinnen des SC Bottrop haben in ihrem ersten halben Jahr der Landesligazugehörigkeit gleich für Aufsehen gesorgt. Der Liganeuling erspielte sich zum Jahreswechsel eine hervorragende Ausgangsposition und schickt sich als Tabellenvierter an, auf Anhieb die Qualifikation für die Verbandsliga im kommenden Sommer zu schaffen.

Auf dem bisher Erreichten ausruhen wollen sich die Bottroperinnen aber keineswegs, wie Christoph Grewer durchblicken lässt. „Wir sind durchaus ehrgeizig und wollen uns noch weiter steigern“, äußert sich der Trainer. „Es geht immer noch ein bisschen besser, wir wollen die wirklich positive Entwicklung stetig fortsetzen.“

Aus diesem Grund stand für den Landesligisten zuletzt ein schweißtreibendes Trainingswochenende an. Gemeinsam mit Thomas Stratmann bat Grewer das Team zum Trainingslager, zusammen mit den Landesliga-Männern vom SC sollte der Grundstein für eine möglichst erfolgreiche Rückserie gelegt werden. „Ballgewöhnung stand an erster Stelle“, scherzte Grewer, „ansonsten war es uns wichtig, wieder ein Gefühl für unser Spiel zu bekommen.“

Die SG Burgaltendorf/Kupferdreh kommt nach Bottrop

Denn schon am kommenden Sonntag ruft für den SC wieder die Pflicht, wenn es im ersten Meisterschaftsspiel des neuen Kalenderjahres vor eigenem Publikum gegen die SG Burgaltendorf/Kupferdreh geht (13.30 Uhr). Wenn der Tabellenelfte aus dem benachbarten Essen an der Gladbecker Straße gastiert, gebührt die Favoritenrolle eindeutig den Bottroperinnen.

Dieser wolle der SCB auch gerecht werden, wie Grewer betont: „Wir wollen nicht stolpern, sondern uns von unserer guten und konzentrierten Seite zeigen. Aus diesem Grund werden wir jeden Gegner absolut ernst nehmen, so auch Burgaltendorf. Ihr Sieg gegen den ETB Essen war uns Warnung genug.“

Gleichwohl hegt der SC durchweg gute Erinnerungen ans erste Ligaduell mit Burgaltendorf, immerhin gelang den Bottroperinnen nach dem geglückten Aufstieg am zweiten Spieltag durch ein imposantes 26:11 der erste Sieg in der neuen Liga. Es folgten viele starke Resultate, die unmittelbar vor der Winterpause in einem verdienten Remis gegen Spitzenreiter Kaldenhausen gipfelten.

Grewer: „Genau daran wollen wir gerne anknüpfen. Im Hinspiel konnten wir durch eine starke Defensive den Grundstein legen. Personell sieht es nun auch wieder ziemlich gut aus, wir werden über einen weitestgehend kompletten Kader verfügen und dürfen auch zuletzt verletzte Spielerinnen wieder zurückerwarten. Deshalb sind wir sehr positiv gestimmt und freuen uns darauf, dass es nun weitergeht.“

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop