Straelen Die Handballer des SC Bottrop starteten beim SV Straelen gut in die Partie. Die vielen Ausfälle ließen sich am Ende aber nicht kompensieren.

Der Jahresabschluss hielt für den SC Bottrop kein gutes Ende bereit. Der Handball-Landesligist musste sich ausgerechnet im wegweisenden Duell beim SV Straelen mit 23:25 (12:9) geschlagen geben und hat es gegen den direkten Konkurrenten verpasst, wichtige Punkte im Kampf um die Verbandsligaqualifikation einzufahren.

Schon am Samstagabend war der SCB nahe der niederländischen Grenze im Einsatz. „Das war insgesamt natürlich alles andere als einfach für uns“, resümierte Bottrops Trainer Jens Pitlinski, der ein Landesligaspiel auf überschaubarem Niveau registrierte. „Kämpferisch war es von beiden Teams stark. Am Ende hat Straelen zwei Tore mehr erzielt und dadurch verdient gewonnen.“

Dabei sah es zu Beginn nicht danach aus, als würde die Pitlinski-Sieben gegen den SV Federn lassen. Denn die Gäste erwischten einen wahren Traumstart und legten nach wenigen Minuten bereits auf 4:0 vor (4.). „Das sah richtig gut aus. Grundsätzlich war unsere Leistung in der ersten Halbzeit absolut in Ordnung“, so Pitlinski mit Blick auf den 12:9-Pausenstand. „Wir mussten einmal mehr einige Ausfälle kompensieren und haben uns zudem schwer damit getan, auf Harz zu verzichten. Dadurch haben wir die eine oder andere Chance liegen lassen.“

SC Bottrop baut nach dem Seitenwechsel ab

Der zweite Durchgang hielt für die Bottroper derweil kaum mehr Positives bereit: Das umkämpfte Duell entwickelte eine Eigendynamik, die dem SC zunehmend schadete. So war nicht nur die Führung binnen weniger Minuten dahin – schon in der 33. Minute glich Straelen zum 14:14 aus. Auch das nötige Spielglück blieb den Gästen fern, die sich ein ums andere Mal mit harten Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns konfrontiert sahen und dadurch gerade in der spielentscheidenden Schlussphase mit mehreren empfindlichen Zeitstrafen bedacht wurden.

Insgesamt kam der SC auf acht Zeitstrafen, Straelen lediglich auf zwei. Pitlinski: „Wir hätten dieses Spiel auch gut und gerne gewinnen können. Letztlich haben uns aber die Mittel gefehlt, um noch einmal die Kurve zu kriegen. Und diese Niederlage tut uns weh.“ Nun gilt für den SCB, in der handballfreien Zeit die Kräftetanks wieder aufzufüllen. Im neuen Jahr, so Pitlinski weiter, sollen dann die nötigen Punkte eingefahren werden.

Durch die Niederlage fielen die Bottroper auf den achten Tabellenplatz zurück. Weiter geht es für Pitlinski und Co. nach dem Jahreswechsel am 18. Januar mit einem Heimspiel gegen den Tabellenelfte SV Schermbeck. Das Hinspiel konnte der SCB knapp mit 30:29 gewinnen.

