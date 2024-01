SC Bottrop erklimmt mit Schützenfest dritten Tabellenplatz

Die Handballerinnen des SC Bottrop sind in der Landesliga auf den dritten Platz vorgerückt.

Essen Bottroperinnen laufen beim HSV Überruhe regelrecht heiß. Der Aufsteiger klettert mit einem überzeugenden 47:23-Kantersieg weiter nach oben.

Ein dickes Ausrufezeichen haben die Handballerinnen vom SC Bottrop zum Abschluss des 16. Spieltags gesetzt und damit zumindest vorübergehend Platz drei in der Landesliga erklommen. Am späten Sonntagabend setzte sich die Mannschaft des Bottroper Trainergespanns um Christoph Grewer und Thomas Stratmann mit 47:23 (24:11) im Gastspiel beim HSV Überruhr IV durch und fuhr damit den bislang höchsten Saisonsieg ein. Groß war deshalb auch die Zufriedenheit beim SCB, wie Grewer durchblicken ließ: „Die Spielfreude war dem gesamten Team anzumerken. Es war eine rundum gelungene Leistung.“

Insbesondere die 47 erzielten Treffer wurden dabei besonders hervorgehoben. „Das ist natürlich ein Superwert“, ordnete der SC-Coach die Torausbeute der Bottroperinnen ein, „wir konnten unser Tempospiel sehr gut aufziehen und damit erfolgreich sein.“ Dabei stach aufseiten der Gäste Sophia Rudolph mit 18 Toren heraus – ganze zwölfmal behielt sie von der Siebenmeter-Linie die Nerven und sorgte damit für eine optimale Ausbeute. „Vielleicht haben wir dadurch das eine oder andere Gegentor zu viel kassiert, aber das ist sicherlich mit unserem offensiven Spieldrang geschuldet, weshalb wir damit sehr gut leben können“, so Grewer.

SC Bottrop mit erkennbarer Steigerung zur Vorwoche

Insgesamt sei im Vergleich zur Vorwoche, als der SC nur knapp gegen Burgaltendorf die Oberhand behielt, wieder eine spielerische Steigerung zu verzeichnen gewesen. Grewer: „Wir hatten die Köpfe deutlich freier, das war in der Partie zu spüren und tat unserem Spiel sehr gut.“ Einzig in der Anfangsphase hielt der HSV der schnellen Spielweise der Bottroperinnen stand, weshalb der Aufsteiger nach 13 Minuten verhältnismäßig knapp mit 11:7 führte. Fortan setzte sich der SCB aber immer weiter ab, weshalb die Partie schon zur Pause entschieden schien.

Vom klaren Vorsprung ließ sich der Landesligist aber auch nach dem Seitenwechsel nicht beirren, sondern hielt Konzentration und Tempospiel weiterhin hoch. Entsprechend wurde das Ergebnis mit fortdauerndem Spielverlauf immer weiter in die Höhe geschraubt. Grewer: „Auch so ein Ergebnis nehmen wir gerne für uns mit. Gleichwohl wissen wir, dass wir in der kommenden Partie wieder bei null beginnen.“

Ihren guten Lauf fortsetzen wollen die Bottroperinnen am kommenden Sonntag. Dann sind sie ab 13.30 Uhr Gastgeber in der Sporthalle der Berufsschule. Gegner ist dann der noch sieg- und punktlose Tabellenletzte SV Heißen. Das Hinspiel Mitte September letzten Jahres gewann der SC Bottrop überdeutlich mit 32:13.

