SC Bottrop: Dirk Adam beklagt ein Kopfproblem

Nach der zehnten Saisonniederlage klingeln beim SC Bottrop die Alarmglocken. Der Landesligist verlor am Sonntag das Heimspiel gegen den MTV Rheinwacht Dinslaken II mit 24:27. Trainer Dirk Adam attestierte seiner Mannschaft ein Kopfproblem.

„Das kann man nicht trainieren. Das muss in die Köpfe und nicht in die Beine“, machte Adam am Sonntag nach der Niederlage deutlich. Bottrops Trainer sprach damit auf den erneuten Chancenwucher seiner Mannschaft an. Adam weiter; „Wir könnten uns jetzt auf die Schulter klopfen und uns erklären, dass wir ja ordentlich verteidigt und gut mitgespielt haben. Aber wir haben heute verloren, weil wir unsere Gelegenheiten nicht genutzt haben.“

Sonderlob für eine Aushilfskraft aus der dritten Mannschaft

Der SC war schwach in die Partie gestartet. Dinslaken führte nach acht Minuten mit 5:1. Doch die Bottroper hielten dagegen, verkürzten auf 11:12 (28.) und lagen auch zur Pause (11:14) noch gut im Rennen. Die Vorentscheidung fiel erst fünf Minuten vor dem Ende, Dinslaken stellte auf 27:22. Bezeichnend: Spieler des Tages war aus Sicht von Dirk Adam ein Akteur, der Inventar der dritten Mannschaft ist: „Jan Ullmann hat ein wirklich gutes Spiel abgeliefert, er hat ganz wenige Fehler gemacht, sein Auftritt hat mir super gefallen.“