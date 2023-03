SC Bottrop bringt TV Issum ins Schwitzen, aber geht leer aus

Jonah Grewer erzielte in Issum den ersten Treffer der Partie für den SC Bottrop.

Issum/Bottrop. Handball-Landesligist SC Bottrop kehrte zwar mit einer Niederlage zurück vom TV Issum. Trainer Thorsten Scherz hatte aber kaum etwas auszusetzen.

Ohne die erhofften Punkte im Gepäck kehrte der SC Bottrop am Samstagabend vom Auswärtsspiel beim TV Issum zurück. Der SCB unterlag beim Tabellenvierten mit 23:28 (11:11). Vorzuwerfen hatte Bottrops Trainer Thorsten Scherz seiner Mannschaft aber kaum etwas, auch da der Landesligist dem TVI mehr als nur Paroli geboten und lange Zeit an einem möglichen Erfolg geschnuppert hatte. „Das Team hat alles gegeben, mehr kann man nicht verlangen“, äußerte sich Scherz, „es war mannschaftlich eine gute Leistung.“

Die Gäste fanden sich zunächst schwer zurecht. Erst nach sechs Minuten brach Jonah Grewer den Bann für den SCB und erzielte den ersten Treffer zum 1:2. Was folgte, war eine starke restliche erste Halbzeit der Bottroper. Das Scherz-Team wurde im Angriff effizienter und hielt den meisten Angriffen der Hausherren stand. „Ich denke, dass unser Gegner zeitweise schon ordentlich ins Schwitzen gekommen sein wird“, so Scherz, dessen Schützlinge die Führung an sich rissen und vorlegten (10:8, 24.).

Zwar gelang dem TV Issum bis zur Halbzeitpause noch der Ausgleich, doch auch nach dem Seitenwechsel legten die Bottroper zunächst wieder gut los und kamen zu schnellen Toren. So zog der Liga-Achte rasch bis auf 16:13 davon (33.). Erst mit dem darauffolgenden Ausgleich zum 16:16 gab es einen Bruch im Spiel des SCB.

Denn in der letzten Viertelstunde hatten die Gäste dem TVI kaum mehr etwas entgegenzusetzen. Scherz: „Der Kräfteverschleiß hat sich zunehmend bemerkbar gemacht. Das war für unser Ergebnis etwas schade, aber das Team hat bis zum Schluss gekämpft.“ So lasse sich auch auf die jüngst gesammelte Erfahrung in der Meisterschaft aufbauen, wenngleich dem SCB weitere Punkte für das eigene Konto verwehrt geblieben sind.

