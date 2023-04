RuF Bottrop läutet mit Traditionsturnier grüne Saison ein

Bottrop. Nach vier Jahren Zwangspause kann der RuF Bottrop seine Tradition wiederbeleben. Am Freitag beginnt an der Beisenstraße das große Aprilturnier.

Am kommenden Wochenende bricht rund um die Beisenstraße wieder das Reitfieber aus. Für den dort ansässigen Reit- und Fahrverein endet am Freitag eine lange Durststrecke: Zuletzt richtete der RuF im Jahr 2019 sein großes Aprilturnier aus, vier Jahre später dürfen die Reiter endlich wieder ran.

„Wir freuen uns sehr darauf“, äußert sich Sonja Rahe vom Reit- und Fahrverein zur bevorstehenden Veranstaltung. Über das gesamte Wochenende erstreckt sich das angesetzte Programm, das von Freitag bis Sonntag viel Spannung für Pferdeliebhaber verspricht.

400 Reiterinnen und Reiter aus ganz NRW gehen an den Start

So wird es beim RuF an allen drei Tagen durchaus sportlich zur Sache gehen. „Es werden Springprüfungen in den Klassen E bis S und Dressurprüfungen von A bis S absolviert“, so Rahe weiter. Überdies werde in beiden Disziplinen auch Mannschaftswettbewerbe ausgetragen.

Vor der mehrjährigen Coronapause läuteten die Bottroper mit ihrem Turnier traditionell die „grüne Saison“ ein – diesmal ist der Reit- und Fahrverein etwas später dran. Der immensen Nachfrage tut dies aber keinen Abbruch, immerhin zählen die Organisatoren bei 25 Prüfungen rund 1000 Starts mit 400 Reitern aus ganz Nordrhein-Westfalen.

„Auch in der Vergangenheit war das Turnier stets gut besucht und wir konnten viele Nennungen verzeichnen“, beschreibt Rahe. Auf durchweg lebhafte Tage rund um die Stallungen an der Beisenstraße richten sich die Initiatoren auch in diesem Jahr wieder ein.

Auch deshalb wird der gastgebende Verein allen Reiterinnen und Reitern sowie Zuschauern ein breites Angebot zur Befriedigung des leiblichen Wohls unterbreiten. Der Verein hat etwa ein Grillstand, ein Kuchenzelt, einen Eis- und auch ein Süßigkeitenstand aufgebaut. Weitere Informationen über das Aprilturnier gibt es auf der Internetseite des Vereins: rufv-bottrop.de

