RuF Bottrop lädt zum großen Reitertag an die Beisenstraße

Bottrop. Der Reit- und Fahrverein Bottrop freut sich auf das letzte Highlight des Jahres: Der Nachwuchs steht beim großen Reitertag im Mittelpunkt.

An diesem Wochenende geht es an der Bottroper Beisenstraße wieder sportlich zu. So lädt der dort ansässige Reit- und Fahrverein Bottrop auch in diesem Jahr einmal mehr zum großen Reitertag, der am Sonntag (5. November) stattfinden wird und traditionell für Spaß und Spannung bei Groß und Klein sorgen soll. „Die Vorfreude ist natürlich groß“, blickt Sonja Rahe vom RuF auf die bevorstehende Veranstaltung, „alle Interessierten sind herzlich eingeladen.“ Der Tag hat bereits große Tradition, schon seit 1977

Auch kurzfristige Nennungen seien für den Reitertag noch möglich. „Informationen dazu sind auf der vereinseigenen Homepage ersichtlich, dazu kann man sich natürlich auch bis zum Vortag direkt an den Verein wenden“, führt Rahe weiter aus. In 2022 verzeichnete der RuF etwa 100 Starts in diversen Kategorien.

Ob es in diesem Jahr wieder dreistellig werden könnte, vermochten die Vereinsverantwortlichen zwar zunächst nicht zu beurteilen. „In jedem Fall freuen wir uns aber sehr auf diesen Tag, den wir zu einem schönen für alle Beteiligten machen wollen“, so Rahe, „es ist immer ein Highlight im Jahreskalender.“

Auch Besucher kommen auf ihre Kosten

Beim Reitertag des örtlichen Reit- und Fahrvereins handelt es sich um einen offiziellen Wettbewerb, sodass auch ein Kampfgericht vom Kreis gestellt wird. Als Belohnung winken für Reiter und Pferd die begehrten Schleifen. Rahe: „Der Spaß soll aber klar im Vordergrund stehen. Denn der Reitertag dient vor allem dem Nachwuchs als gute Einstiegsmöglichkeit, um erste Wettkampferfahrungen zu sammeln.“

So erstreckt sich die Spanne des Teilnehmerfeldes von sechs Jahren bis hinein ins Erwachsenenalter. Geritten wird in verschiedenen Disziplinen: Über Führzügel bis hin zum A-Springen und der A-Dressur können sich die Teilnehmer miteinander messen.

Doch nicht nur die sportliche Betätigung dient als Anreiz, dem Reiterstall an der Beisenstraße am Sonntag einen Besuch abzustatten. „Auch für das leibliche Wohl wird wieder in ausreichendem Maße gesorgt sein“, kündigt Rahe an. Schon in der Vergangenheit hat der Bottroper Verein, der heute etwa 250 Mitglieder zählt, mit einigen Aktivitäten auf sich aufmerksam machen können.

Nicht nur Wettbewerbe wie der Reitertag und das große alljährliche Frühjahrsturnier zählen dazu. Auch verschiedene Freizeitaktionen oder ein Flohmarkt, der erst im Oktober mit mehr als 50 Ständen organisiert wurde und gut besucht war, prägen das Vereinsleben.

