Rückraum-Not: SC Bottrop misst sich mit dem SV Schermbeck

Bottrop Die Handballer des SC Bottrop sind auf einem guten Weg Richtung Verbandsliga-Qualifikation. Ausrutscher sind zum Jahresstart aber verboten:

Für die Landesliga-Handballer des SC Bottrop beginnt die zweite Saisonhälfte gleich mit einer wegweisenden Aufgabe. So messen sich die Bottroper am Sonntag (11.45 Uhr) in der Sporthalle an der Gladbecker Straße mit dem SV Schermbeck und kämpfen in den ersten 60 Meisterschaftsminuten des neuen Kalenderjahres um immens wichtige Punkte.

Denn der bisherige Saisonverlauf hat aus Bottroper Sicht alle Optionen offen gehalten: Als Tabellenachter hat die Sieben von SC-Coach Jens Pitlinski überwintert, bei vier Siegen stehen die Blau-Weißen bislang. Damit besteht im dicht gestaffelten Mittelfeld zwar eine gute Chance auf eine erfolgreiche Verbandsligaqualifikation – jedoch wissen die Bottroper auch, dass sie in den verbleibenden Partien liefern müssen.

„Wir müssen in den kommenden drei Duellen für Punkte sorgen“, stellt Pitlinski eine simple Rechnung auf, „da richten wir uns auf eng umkämpfte und spannende Spiele ein.“ Den Auftakt macht der SC am Sonntag gegen Schermbeck, die Gäste vom SVS stehen als Tabellenelfter bei nur sechs Pluspunkten bereits gehörig unter Druck.

SC Bottrop konnte Hinspiel hauchdünn gewinnen

Danach folgen Partien gegen die direkten Konkurrenten aus Lintfort und Biefang, die sich mit dem Pitlinski-Team auf Augenhöhe bewegen und ebenfalls um wichtige Zähler buhlen. Das Kalenderjahr 2024 hält für den SC Bottrop somit gleich richtungsweisende Wochen bereit.

Für diese sieht sich der Landesligist verhältnismäßig gerüstet. Zwar beklagen die Bottroper nach wie vor einige gravierende Ausfälle, von welchen insbesondere der Rückraum betroffen ist. „Wir haben uns aber gut vorbereitet, haben ein gemeinsames Trainingslager mit dem Frauenteam absolviert und sind insgesamt zuversichtlich, dass wir die Spiele offen gestalten können. Unser Ziel ist es natürlich, am Sonntag einen Sieg einzufahren“, führt Pitlinski aus. Im ersten Aufeinandertreffen mit Schermbeck hatte der SCB die Nase knapp vorne, als sich die Bottroper in einem wahren Handballkrimi mit 30:29 durchzusetzen wussten.

