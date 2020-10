Wenn die Rot Weiß Welheimer Löwen derzeit auf den Platz gehen, dann hat das großen Unterhaltungswert. So auch am Sonntag, als die Drittvertretung von Fortuna Bottrop zu Gast war und sich mit 4:7 (1:2 zur Pause) geschlagen geben musste.

Löwen-Trainer Ramazan Karakus konnte sich ein Lachen nach dem Spiel nicht verkneifen. „Das war mal wieder ein richtiges Spektakel, was die Jungs da abgeliefert haben. Ich könnte ja auch mal mit einem etwas ruhiger ablaufenden Spiel zu Null gut leben, aber das haben wir irgendwie nicht im Angebot derzeit“ scherzte der Coach über das abwechslungs- und torreiche Spiel seiner Mannschaft. Schnell lagen die Welheimer nach fünf Minuten mit zwei Toren hinten, die Fortunen schwächten sich durch eine Rote Karte in der 13. Minute jedoch selbst. Die Löwen machten es aber auch nicht besser, bei ihnen musste Daniel Galonska vorzeitig den Platz verlassen (16.).

Rot Weiß Welheimer Löwen drehen im zweiten Spielabschnitt richtig auf

Bilder, die aktuell nicht vorkommen sollten. Die Maskenpflicht wurde hier einmal kurz vergessen. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Kevin Kiparski erzielte in der 27. Minute das Anschlusstor, mit 1:2 ging es in die Pause. Danach drehten die Löwen richtig auf. Drei weitere Tore durch Kiparski (bereits sein zweiter Viererpack in dieser Saison) und zwei durch Emre Bozkurt sorgten für ein beruhigendes 6:2, ehe der Schlendrian in der Defensive wieder einkehrte.

Die Fortunen verkürzten durch einen Strafstoß auf 6:3, wenige Minuten danach stellte Bozkurt mit seinem dritten Treffer den alten Abstand wieder her. Noch einmal kam die Dritte der Fortuna in der 78. Minute um einen Treffer heran, dann ertönte der Schlusspfiff.

In der anschließenden Spielanalyse zeigte sich Löwen-Coach Karakus kritisch: „Unsere Fehler in der Defensive müssen wir dringend abstellen. Wir machen uns so das Leben unnötig schwer. Gut gefallen hat mir, wie die Mannschaft aufgetreten ist und nach dem frühen Rückstand Moral gezeigt hat. Das war schon stark, wie sie die beiden frühen Gegentreffer weggesteckt haben. Aber diese unnötige Spannung jedes Mal brauche ich nicht unbedingt.“ Die Zuschauer, die an dem torreichen Spiel ihren Spaß hatten, sehen das sicher anders.

