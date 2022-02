Rohrbruch: Pokalspiel des VfB Bottrop muss abgesagt werden

Bottrop. Die für heute angesetzte Partie zwischen Dostlukspor und dem VfB Bottrop kann nicht ausgetragen werden. VfB-Coach Patrick Wojwod ist sauer.

Das für den heutigen Sonntag angesetzte Kreispokalspiel zwischen Dostlukspor Bottrop und dem VfB Bottrop ist auf Mittwoch, 9. März verlegt worden. Bei den Schwarz-Weißen sorgt das für Unmut.

„Ich habe schon vor Wochen angeregt, dass wir das Spiel verlegen“, sagt Patrick Wojwod. Der Trainer des VfB Bottrop hatte in den letzten Tagen immer wieder betont, wie ungelegen ihm das Pokalspiel komme. Vor allem mit Blick auf das anstehende Spitzenspiel gegen den SC 20 Oberhausen zum Auftakt der Bezirksliga-Rückrunde am kommenden Sonntag.

Dostlukspor Bottrop stimmte Heimrechttausch nicht zu

Wojwod arrangierte sich jedoch mit der Ansetzung, fühlt sich jezt nach der kurzfristigen Absetzung aber regelrecht verschaukelt: „Wäre Dostlukspor schon damals auf unsere Vorschläge eingegangen, hätte ich am Sonntag noch ein Testspiel gegen einen hochklassigen Gegner absolvieren können.“

Bei Dostlukspor kann man die Kritik nicht nachvollziehen. Spielertrainer Sebastian Murasch erklärt: „Wir hatten uns intensiv mit dem Vorschlag beschäftigt, das Spiel auf Mittwoch vorzuziehen. Ich bin dann meine Kaderliste durchgegangen. Aber ich hätte einfach keine Mannschaft zusammenbekommen.“

Patrick Wojwod kritisiert fehlende Kooperationsbereitschaft

Dass der VfB an diesem Wochenende ohne Spielmöglichkeit ist, liegt an einem zweifachen Rohrbruch an der Beckstraße. Die Teams hätten dort nicht duschen können. „Wir hätten aufs Jahnstadion ausweichen können, doch das wollte Dostlukspor nicht. Ich hätte mir etwas mehr Kooperationsbereitschaft gewünscht“, so Wojwod. Das Pokalspiel wird jetzt am Mittwoch, 9. März, an der Beckstraße nachgeholt. Anstoß ist um 19.30 Uhr.

