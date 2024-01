Rhenania verspielt gegen Youngster einen Zwei-Tore-Vorsprung

Bottrop Der Test gegen die U19 von Arminia Klosterhardt schien lange, eine klare Angelegenheit zu werden. Doch Rhenania Bottrop verspielte alle Vorteile:

Marvin Backhaus, der für den erkrankten Stefan Thiele die Verantwortung trug, schwankte am Dienstagabend in seinem Urteil über das Testspiel. Der Trainer der Blau-Weißen erklärte nach dem kuriosen 5:6 gegen die spielstarken A-Junioren von Arminia Klosterhardt: „Wir haben richtig gut begonnen, am Ende aber auch viele Fehler gemacht, die selbst einer Schülermannschaft nicht passieren sollten.“

Große Vorwürfe machte Backhaus seinem Team allerdings nicht: „Hinter uns liegen richtig harte Trainingstage. Es war klar, dass die Beine schwer sein würden.“ Die Niederlage sei dennoch vermeidbar gewesen: „Wir führen acht Minuten vor dem Ende mit 5:3, das muss reichen, da darf man nichts mehr anbrennen lassen. Da muss man sich schlauer anstellen und auch mal das Tempo aus dem Spiel nehmen.“

Rhenania war in der ersten Halbzeit richtig gut ins Spiel gekommen. Patryk Niedzicki gelang schon nach sieben Minuten der Führungstreffer, Midjan Ibranovic legte nur fünf Minuten später das 2:0 nach und Luca Rüdel komplettierte den Blitzstart mit dem 3:0 nach zwölf Minuten. Die Bottroper hatten das Jugendteam aus der Nachbarstadt, das am kommenden Wochenende die Niederrheinliga-Saison fortsetzt, unter Kontrolle. Den Anschlusstreffer nach 40 Minuten durch Athanassios Gentidis durften die Bottroper noch als Schönheitsfehler werten.

Joker Niklas Wenderdel trifft doppelt

Backhaus wechselte in der Halbzeitpause auf vier Positionen. Unter anderem kam Niklas Wenderdel ins Spiel, der nur sechs Minuten brauchte, um auf 4:1 zu stellen. Dass dieses Testspiel noch eine Wende erfahren würde, hatte zu diesem Zeitpunkt niemand auf dem Schirm. Doch während die Rhenanen mit zunehmender Spielzeit abbauten, drehte der Klosterhardter Nachwuchs auf: Rafael Buch markierte nach 55 Minuten das 2:4, Marvin Nunnendorf ließ in der 68. Minute das 3:4 folgen.

Der fünfte Bottroper Treffer, den Niklas Wenderdel nach 78 Minuten markierte, hätte die Drangphase des Gegners stoppen können. Doch Rhenania machte in den letzten acht Minuten nahezu alles falsch. „Wir haben den Ball viel zu schnell hergegeben und viel zu überhastet den Abschluss gesucht“, stellte Backhaus fest.

Die A-Junioren nutzten das eiskalt aus: August Arias verkürzte auf 4:5 (82.), Rafael Buch traf zum Ausgleich (86.) und Sergen Dogan schließlich zum Sieg (88.). „Wir haben uns zu oft in 1:1-Situationen verheddert. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Jungs aus Klosterhardt richtig gute Kicker sind“, resümierte Backhaus.

Besser machen wollen es die Rhenanen am Freitag. Dann soll im dritten Testspiel der erste Erfolg gelingen. Die Mannschaft tritt um 19.30 Uhr beim A-Kreisligisten VfR 08 Oberhausen an. Einem spielfreien Wochenende folgt am Mittwoch das nächste Testspiel gegen die Sportfreunde Bulmke (19.30 Uhr, Im Blankenfeld). Die Gelsenkirchener sind Tabellenführer ihrer Kreisliga A-Staffel.

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport