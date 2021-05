Rhenania Bottrops neue Topstürmerin übernimmt die U15

Bottrop. Rhenania Bottrop wird in der kommenden Saison drei Juniorinnen-Mannschaften melden und strukturiert die Frauen-Abteilung somit weiterhin um.

Nachdem der Erwachsenenbereich bei den Frauen von Rhenania Bottrop zur neuen Saison einen komplett neuen Anstrich erhält, wurden nun auch wichtige Entscheidungen für die Jugend getroffen.

Rhenania wird in der kommenden Spielzeit eine U13, eine U15 und eine U17-Mannschaft für Mädchen melden. Die U17 wird von André Dietzek betreut. Auch er kommt von der SSV Buer. Eine Co-Trainerin oder ein Co-Trainer soll noch hinzukommen.

Sabrina Mallner und Chantalle Blanke übernehmen Rhenanias U15

Die U15 übernehmen Sabrina Mallner und Chantalle Blanke. Beide spielten zuletzt für die SSV Buer in der Landesliga. Während Blanke pausiert, wird Mallner in der kommenden Saison auch im Seniorinnenbereich für Rhenania auflaufen. In den letzten 18 Landesligaspielen erzielte sie 20 Tore für die SSV. Vor allem die jungen Stürmerinnen können von ihrer neuen Trainerin also lernen.

Die U13 wird künftig von Joshua Meder und Andreas Schwarz trainiert. Meder ist A-Jugendspieler von Rhenania Bottrop, Schwarz war schon in verschiedenen Tätigkeiten im Klub aktiv.

