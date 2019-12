Rhenania Bottrop zeigt Herz und Stärke

Drei Punkte, neun Tore und 2419 Euro für den guten Zweck: Die Bilanz des SV Rhenania konnte sich am Sonntag sehen lassen. Der Spitzenreiter fertigte im Derby den SV Fortuna II mit 9:2 ab und zeigte neben dem Spielfeld großes Mitgefühl für die schwerkranke Josi (12) und ihre Familie.

„Wir hoffen, dass unser Beitrag der Familie hilft“, erklärte Nico Große-Beck. Der Kapitän des SV Rhenania Bottrop griff kurz vor dem Anpfiff zum Mikrophon und erklärte, seine Mannschaft werde sich mit 500 Euro an der Spendenaktion für das schwerkranke Mädchen beteiligen. Viele unter den rund 400 Zuschauern taten es der Mannschaft gleich und ließen eine Geldsumme in den Spendentopf wandern.

Rhenania beginnt stürmisch

Ab 15.20 Uhr wurde dann auch Fußball gespielt. Vornehmlich vom SV Rhenania und vor allem in Richtung des Fortunen-Tores. Schon nach drei Minuten hatte Emre Kilic die Chance, den Spitzenreiter in Führung zu schießen, doch der Ex-Fortune hämmerte den Ball knapp über den Kasten. Sekunden später verfehlte auch Jura Adolf aus fast gleicher Position. Die ersten Warnschüsse der Blau-Weißen, die von Beginn an die Regie übernahmen.

Das 1:0 nach 13 Minuten war schon fast überfällig. Nach einem Eckball traf David Overfeld per Kopf. Nur fünf Minuten später leitete der nächste ruhende Ball das 2:0 ein. Den flach in den Strafraum gespielten Freistoß verwandelte Emre Kilic. Als dann Julian Banko den Torschützen wenig später unfair von den Beinen holte und Kilic den fälligen Elfmeter zum 3:0 verwandelte (23.), zeichnete sich ein Debakel für die Fortunen ab.

Doch so leicht geschlagen gaben sich die Rot-Weißen nicht. Zwar waren die fußballerischen Möglichkeiten des Gastes deutlich geringer, doch die Mannschaft von Sven Kottwitz investierte trotz des deutlichen Rückstandes viel Herzblut. Das zahlte sich nach einer halben Stunde aus. Joel Zander verkürzte auf 1:3 und erinnerte seine Mitspieler daran, dass auch dem SV Rhenania unter Druck Fehler unterlaufen.

Kurioses Tor zum 4:1

Allerdings war Fortunas Treffer nicht viel mehr als ein kurzes Aufflackern spielerischer Klasse. Rhenania hatte den Hinweis verstanden, agierte jetzt in der Defensive deutlich konzentrierter. Zwei Höhepunkte hatte die erste Halbzeit noch zu bieten. Das 4:1 etwa. Emre Kilic legte den Ball eigentlich viel zu langsam am herauseilenden Keeper Colin Rosenkranz vorbei. Fortunas Abwehrmann Florian Otto hatte den Ball schon beinahe sicher, ließ sich aber vom nachsetzenden Kilic verunsichern. Ottos Übersteiger ging nach hinten los, der Ball kullerte ohne weitere Berührung im Zeitlupentempo über die Ziellinie.

Bitter für Fortuna war wenig später das zweite ernstere Foulspiel von Joel Zander, das Schiedsrichter Altan Üstündag folgerichtig mit der Ampelkarte sanktionierte (43.).

Kilic erzielt sein 30. Saisontor

In der zweiten Halbzeit hatten die Rhenanen in Überzahl noch leichteres Spiel. Marvin Schulz gelang schon direkt nach Wiederbeginn das 5:1 per Kopf (47.), Jura Adolf erzielte das 6:1 (55.) und Marvin Polak lieferte den siebten Streich (66.). Den vielleicht schönsten Treffer des Tages sahen die Zuschauer in der 71. Minute, als Emre Kilic eine traumhafte Flanke von David Hücker per Kopf verwertete. Fortuna Bottrop verlor zwar in der 83. Minute einen weiteren Spieler (Gelb-Rot gegen Dominik Haimann), traf aber dennoch durch Nabil Mawas zum 2:8. Den Schlusspunkt der Partie setzten die Blau-Weißen: Marvin Polak markierte den neunten Treffer für den Spitzenreiter.

