Rhenania Bottrop zeigt ein großes Spiel gegen großen Gegner

Bottrop. 37 Fotos: Rhenanias D-Juniorinnen haben das Viertelfinale des Niederrheinpokals erreicht. Der SC Bayer 05 Uerdingen blieb im Blankenfeld blass.

Nicht nur das Frauenteam des SV Rhenania Bottrop ist am Wochenende im Niederrheinpokal einen Schritt weiter gekommen. Die D-Juniorinnen des Klubs schafften mit einem überzeugenden 3:0-Erfolg gegen den SC Bayer 05 Uerdingen den Sprung ins Viertelfinale.

Das war ein richtig starker Auftritt der Rhenania-Talente am Samstagnachmittag. Dem Anlass entsprechend schickte auch der Wettergott strahlenden Sonnenschein zum bis dato wichtigsten Spiel der Saison für die blau-weißen Mädels. Und die hatten richtig Bock.

Rhenania Bottrop dominiert von Beginn an die Partie

Die Spielerinnen des SC Bayer 05 Uerdingen konnten einem phasenweise durchaus leid tun, denn von Minute eins an übernahmen die Bottroper Girls das Kommando auf dem Platz und zogen ein für diese Altersklasse erstaunlich variantenreiches Spiel auf. Kurze Pässe, lange Bälle, die das Mittelfeld überbrückten, schnelles Spiel über die Außen und mit Dynamik durch die Mitte.

So war es auch nur eine Frage der Zeit, bis die Torhüterin der Krefelder den Ball aus dem Netz holen musste. In Minute 16 war es so weit, Eda Er brachte die Bottroperinnen in Führung. Auch danach gab es einige Chancen, das Resultat noch höher zu gestalten. Die zahlreichen Zuschauer hatten auf jeden Fall ihren Spaß und waren sich siegessicher. „Da brennt nix mehr an“, stellte eine sichtlich stolze Mutter am Spielfeldrand fest.

In der zweiten Halbzeit zeigte sich das gleiche Bild: Rhenania spielte munter nach vorn, Bayer 05 versuchte alles, konnte aber den Spielfluss der hochmotivierten Rhenania-Spielerinnen nur selten etwas entgegen setzen, auch wenn sie alles versuchten.

Das vorentscheidende 2:0 fiel in der 44. Minute, erneut hatte Eda Er getroffen. Zehn Minuten später schlug es noch mal im Gehäuse des Bayer-Teams ein. Es war vielleicht der schönste Treffer des Tages: Finja Eick schaute die Torhüterin aus und traf mit einem gefühlvollen Distanzschuss.

Trainer Andreas Schwarz sieht sein Team auf dem richtigen Weg

Beim Schlusspfiff schauten sich die Mädchen auf dem Platz etwas ungläubig an, sie hätten wohl gerne noch ein Weilchen weiter gespielt. Dann aber war der Jubel groß, der Einzug unter die letzten Acht im Niederrheinpokal war geschafft. Trainer, Betreuer, Eltern und Zuschauer feierten die Spielerinnen zu Recht. Die Trommel wurde wieder geschlagen, auf dass es die ganze Stadt hören möge, wer den Sieg davon getragen hat.

Trainer Andreas Schwarz freute sich mit seinen Spielerinnen und war nicht nur überglücklich, sondern auch sichtlich stolz auf die Leistungen seines Teams. „Ich bin total zufrieden mit dem Spiel. Unsere Mädels waren klar die bessere Mannschaft. Sie haben spielerisch genau das umgesetzt, was wir uns immer im Training erarbeiten.“

Rhenania Bottrop besiegt Bayer 05 Uerdingen mit 3-0 Rhenania Bottrop besiegt Bayer 05 Uerdingen mit 3-0 Die D-Juniorinnen des SV Rhenania Bottrop sind ins Viertelfinale des Niederrheinpokals eingezogen. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Besonders freute ihn, „dass wir jetzt schon den Kombinationsfußball sehen, den wir in unseren Juniorinnen- und Frauenmannschaft spielen wollen. Das war so richtig spitze. Da haben die Mädels nach dem tollen 10:0 gegen SV Raadt in der letzten Woche noch einmal einen drauf gelegt.“ erklärte der sichtlich euphorisierte Coach das Spielgeschehen noch einmal ausführlicher, um dann zu seinen Spielerinnen zurück zu kehren, um ihnen zuzurufen: „Jetzt wird erst mal richtig gefeiert!“ Und ja, diese Feier haben sich die D-Juniorinnen mit ihrem tollen Auftritt auch redlich verdient.

Rhenania jagt jetzt den 100. Meisterschaftstreffer

Am Wochenende geht es für die jungen Bottroperinnen auch in der Meisterschaft weiter. Momentan führen sie die Liga souverän und ungeschlagen an. Am Samstag haben sie gegen den SV Heißen die Chance, in zehnten Saisonspiel den bereits 100. Treffer zu erzielen. Bislang stehen 99 Tore auf dem Konto. Spielbeginn im Blankenfeld ist um 11 Uhr.

