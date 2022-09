Der SV Rhenania Bottrop ist mittlerweile in der Frauenfußball-Landesliga angekommen – und strebt nach oben.

Frauenfußball Rhenania Bottrop will klettern, VfL Grafenwald bei Schalke

Bottrop. Der SV Rhenania Bottrop möchte in der Landesliga oben dranbleiben, der VfL Grafenwald trifft indes auf die aufstrebende Macht in Westfalen.

Die Fußballerinnen des SV Rhenania Bottrop konnten sich in der Vorwoche nach der knappen Niederlage im Spitzenspiel rehabilitieren und in die Erfolgsspur zurückfinden.

Auf dieser wollen die Bottroperinnen auch am vierten Spieltag bleiben, wenn die Aufsteigerinnen der Sportfreunde Niederwenigern am Sonntag (15.30 Uhr) im Blankenfeld gastieren.

Die Mannschaft von SVR-Trainer Marcel Dietzek peilt dann den dritten Saisonsieg in der Landesliga an.

Rhenania Bottrop kann den Kontakt zu den Spitzenplätzen halten

Dabei geht es für die Rhenanen auch darum, den Kontakt zu den Spitzenplätzen zu halten. Blau-Weiß Mintard führt die Liga bisweilen ungeschlagen mit neun Zählern an, Rhenania belegt mit sechs Zählern den vierten Rang.

Die Gäste aus Hattingen finden sich mit einer ausgeglichenen Bilanz und vier Punkten auf der Habenseite auf Platz sechs wieder. Dabei wollen die Bottroperinnen die Sportfreunde keineswegs unterschätzen und mit der richtigen Einstellung und Konzentration die Punkte auf heimischer Anlage behalten.

Gelingt dem SVR der Heimsieg, so könnte die Dietzek-Elf im Gesamtklassement weiteren Boden gutmachen, da im parallel laufenden Spitzenspiel Lankern (2.) und Steele (3.) aufeinandertreffen.

VfL Grafenwald trifft auf die vermeintliche Übermacht des FC Schalke 04

Ein Top-Spiel steht für die Fußballerinnen des VfL Grafenwald in der westfälischen Bezirksliga an, wenn sie am Sonntag um 15 Uhr an der Glückauf-Kampfbahn beim FC Schalke 04 antreten. Die Gelsenkirchenerinnen sind der absolute Titel-Favorit, wollen schnellstmöglich von ganz unten nach ganz oben.

Seit der vergangenen Saison hat sich der FC Schalke 074 das Projekt Frauenfußball auf die Fahnen geschrieben und setzt dies massiv durch. Wurden zu Beginn der vergangenen Saison noch zwei Mannschaften neu gemeldet – auch aus Bottrop zog es Spielerinnen ins königsblaue Trikot – sind mittlerweile gleich fünf Teams in Spielbetrieb angemeldet: Die Bezirksliga-Mannschaft, zwei Teams in der Kreisliga, eins davon als U21 ohne Wertung, und zwei Jugend-Auswahlen.

Zwei Mannschaften ganz oben, beide mit einem Torverhältnis von über 100

Die neuen Kräfteverhältnisse im westfälischen Fußball machten die Schalkerinnen schon in der vergangenen Saison deutlich. Am Ende der Saison stand die erste Mannschaft mit 19 Siegen, einem Remis, 58 Punkten und einem Torverhältnis von 167:1 ganz oben und feierte den Aufstieg.

Team zwei landete direkt dahinter mit 18 Siegen, einem Remis, einer Niederlage, 55 Punkten und einem Torverhältnis von 129:4. Fragen nach der Favoritenrolle bleiben da sicherlich keine mehr offen. Denn auch nach nur drei Spielen in der Bezirksliga führen die Gelsenkirchenerinnen die für sie neue Spielklasse schon wieder an. Mit drei Siegen und 19:4 Toren.

Fortuna Bottrop und der VfB Bottrop sind zuhause gefordert

Fortuna Bottrop empfängt zudem in der Bezirksliga Niederrhein die TS Rahm. Anstoß an der Rheinbabenstraße ist am Sonntag um 15.15 Uhr. Fortuna hat bisher zehn Punkte aus fünf Spielen eingefahren, Rahm liegt mit sieben Zählern auf Rang neun.

Die Fußballerinnen des VfB Bottropscheinen in der Kreisliga in dieser Saison um den Aufstieg mitspielen zu können. Nach fünf Spieltagen liegt der VfB mit vier Siegen und einer Niederlage auf dem dritten Rang. Punktgleich, aber das bessere Torverhältnis hat Sterkrade 06/07, drei Zähler besser ist bisher der SV Duissern, der zudem mit einem Torverhältnis von 42:2 überzeugt. Am Sonntagempfängt der VfB Bottrop (13 Uhr) die zweite Mannschaft des SV Adler Osterfeld.

