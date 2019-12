Rhenania Bottrop verspielt die Herbstmeisterschaft

Birgitt Schuknecht

Der Wechsel an der Tabellenspitze der Bezirksliga fand nicht statt: Spitzenreiter SV Haldern gewann gegen den Tabellenzweiten SV Rhenania mit 2:1 (2:1) und baute durch diesen Erfolg seinen Vorsprung auf vier Punkte aus. Doch das Topduell hatte neben dem Bottroper Team aus Sicht des SVR-Trainerduos Marc Wittstamm und Marvin Höner einen weiteren Verlierer.

„Heute hat nur eine Mannschaft Fußball gespielt. Wir haben zehn Minuten gebraucht, um reinzukommen, dann hatten wir alles im Griff“, so Wittstamm. Er machte deutlich, was er von der Taktik der Gastgeberinnen hielt. „Sie haben nach vorn fast alles über lange Bälle versucht und schon in der ersten Halbzeit damit angefangen, auf Zeit zu spielen. Ich weiß nicht, ob man das so sagen soll, aber ich kann mir nicht erklären, wie die ganz oben stehen können.“

Freistoß sorgt früh für den Bottroper Rückstand

Zweimal war der Klub aus Rees mit seiner Herangehensweise erfolgreich. In Rhenanias Findungsphase ging Haldern in Führung (5.). Nach einem Freistoß (40.) bildete sich ein Pulk im Strafraum. In Billardmanier landete der Ball schließlich vor den Füßen von Maike Duesing. Die Halderin traf das Leder nicht richtig und lupfte es „aus Versehen“ über Rhenanias Keeperin. „Bei einem normalen Schuss hätte Kathrin Schaffrath den Ball gehalten“, ärgerte sich Wittstamm über das unglückliche 1:2.

Mangelndes Fortune hatten die Bottroperinnen auch auf der Gegenseite. Konnte Chantal Giesen den ersten Lattenpraller von Gözde Senyüz noch zum 1:1 verwerten (15.), fehlten bei einem weiteren Aluminiumtreffer von Senyüz die berühmten Zentimeter. Ebenso erging es Leyla Kirmizi nach einer Freistoßvariante. „Eine größere Schuhgröße hätte da wohl ausgereicht“, kommentierte Wittstamm die Großchance.

Reichlich Motivation für die Rückserie getankt

„Ich könnte noch weitere Situationen aufzählen. Wir haben in der Kabine nicht viele Worte verloren, ich glaube aber auch nicht, dass die Mädels in ihrer Enttäuschung überhaupt etwas hätten hören wollen.“ Nahziel ist nun, mit einem Sieg gegen Mülheim 07 in die Winterpause zu gehen. Aber es gibt auch ein Fernziel: „Wir wollen vor dem letzten Spieltag höchstens einen Punkt hinter Haldern liegen und dann hauen wir sie zu Hause weg.“

