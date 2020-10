Rhenania Bottrop rückt dem Führungsduo auf die Pelle

Der SV Rhenania Bottrop hat seinen beeindruckenden Lauf in der Bezirksliga fortgesetzt. Die Blau-Weißen landeten am Donnerstagabend im vorgezogenen Spiel bei Mitaufsteiger SW Alstaden fünften Saisonsieg. Cem Sakiz und Emre Kilic sicherten mit ihren Treffern den 2:0-Erfolg. Ihr Trainer Marco Hoffmann musste die Schlussphase hinter der Bande verbringen.

Marco Hoffmann schwankte nach dem Schlusspfiff zwischen Ratlosigkeit und Begeisterung. Was ihn wurmte, war die Gelb-Rote Karte, die ihm Bünyamin Reinhardt in der 73. Minute wegen Meckerns gezeigt hatte. Stolz war er dagegen auf die Leistung seines Teams, das beim Mitaufsteiger einen Start-Ziel-Sieg eingefahren hatte. „Eine riesige Energieleistung. Wir haben in 90 Minuten gegen eine richtig gute Mannschaft so gut wie nichts zugelassen“, erklärte Hoffmann.

Cem Sakiz bringt Rhenania Bottrop schon nach vier Minuten in Führung

Die Rhenanen legten in Alstaden einen Traumstart hin. Schon der zweite Angriff brachte die Führung. Emre Kilic fing einen Alstadener Einwurf ab, legte den Ball auf Saki Mitrentsis. Der hätte frei vor dem Tor selbst abschließen können, legte aber uneigennützig auf den besser postierten Cem Sakiz ab, der den Ball nur noch über die Linie drücken musste. Die Bottroper hatten damit die erste Duftmarke gesetzt.

In der Folgezeit diktierten die Bottroper das Tempo. Mit der richtigen Mischung aus Geduld und Zielstrebigkeit drängte die Hoffmann-Elf auf den zweiten Treffer. Nach 28 Minuten konnte Alstadens Abwehr in letzter Not einen Torschuss von Cem Sakiz blocken, ein Freistoß von Nico Große-Beck klatschte wenig später an die Latte. Von Alstaden war im ersten Durchgang kaum etwas zu sehen. Die Gastgeber hatten große Probleme, sich dem Bottroper Pressing zu entziehen.

Marco Rinski rettet die Bottroper Führung mit einer sensationellen Parade

In trockenen Tüchern war Bottrops Sieg aber noch nicht. Daran wurde Hoffmann direkt nach der Pause erinnert, als ein Alstadener Kopfball nur knapp das Ziel verfehlte (47.). Dass es bis zum Schluss spannend blieb, mussten sich die Bottroper am Ende selbst ankreiden. Ralf Thiel hatte die Serie bester Tormöglichkeiten in der 51. Minute eröffnet. Nach einem Pass von Kilic scheiterte er aus kurzer Distanz an Keeper Alexander Krobok.

Alstaden erhöhte das Risiko und die Bottroper nutzten die neuen Räume. Zwischen der 70. und 85. Minute vergaben Thiel, Kilic und Sakiz aus besten Positionen. Das hätte sich in Minute 88 beinahe gerächt. Die meisten der knapp 150 Zuschauer sahen den Ball bereits im Netz zappeln, doch Rhenanias Keeper Marco Rinski rettete mit einer sensationellen Parade. Ruhe war erst in der dritten Minute der Nachspielzeit. Beim letzten Konter der Partie landete der Ball vor den Füßen von Sakiz. Der legte quer auf das bis dahin auffällig glücklose „Geburtstagskind“ Emre Kilic, der sich und sein Team mit dem 2:0 dann doch noch beschenkte.

