Rhenania Bottrop nötigt Bundesliga-Anwärter Respekt ab

0:6 verloren, aber viel Respekt gewonnen: Rhenania Bottrop lieferte Regionalligist Borussia Bocholt am Samstagabend einen beherzten Pokalfight. Trotz Pleite im halben Dutzend nahm der Bezirksligist viel Positives für die nächsten Aufgaben mit – nur eine Spielerin war am Ende untröstlich.

Lea Schmidt humpelte mit einem freigelegten und lädierten Fuß in Richtung Kabine. Auch Kathrin Dreyer lief nicht mehr ganz rund, nachdem sie sich 86 Minuten im Sturm aufgerieben hatte und mit Krämpfen den Platz verließ. Kurzum: Die Fußballerinnen von Rhenania Bottrop gingen am Samstagabend im Pokalduell mit Borussia Bocholt an ihre Schmerzgrenze. Im Fall von Katharina Grochola auch darüber hinaus.

Katharina Grochola erlebt den Rest des Abends im Krankenhaus

Die Schwester von Trainer Marc Wittstamm gehörte wegen ihrem unermüdlichen Einsatz zu den besten Bottroperinnen, erlebte aber dennoch einen bitteren Abend. Denn in der Schlussphase rutschte die Mittelfeldspielerin bei einer Stoppbewegung weg, verdrehte sich mit einem lauten Knacken das rechte Knie und fuhr nach Spielende ins Krankenhaus. Eine weitere schwere Verletzung droht den Bezirksligisten zu schwächen – was den Bruder traurig machte.

„Das hinterlässt einen bitteren Beigeschmack“, sagte Marc Wittstamm nach einem „sonst wirklich guten Abend“. Denn seine Mannschaft hatte dem haushohen Favoriten im Rahmen der Möglichkeit Paroli geboten. Zwar nicht in der Offensive, die nach den Ausfällen von Mandy Reinhardt (elf Saisontore), Karin Mosgoll und Anne-Sophie Warthun (jeweils fünf) ausgedünnt daherkam und ohne Chance blieb. Dafür jedoch in der Defensive.

Rhenania Bottrop kämpft selbst in aussichtsloser Situation

Es war auffällig, wie häufig Blau-Weiß noch ein Bein zwischen einen Bocholter Schuss bekam. Oder mit welchem Einsatz Innenverteidigerin Dana Weiner die Kugel in der Schlussphase zur Ecke grätsche – beim Stand von 0:4. Rhenania packte an und hinderte den Spitzenreiter der Regionalliga mit allen Mitteln am Toreschießen, was vor allem Kathrin Schaffrath ein Extralob einbrachte.

Die Torhüterin zeigte vor der Pause, warum sie nicht nur dem VfL Grafenwald in der letzten A-Kreisliga-Saison, sondern auch schon Eintracht Solingen in der Regionalliga erfolgreich den Rücken freigehalten hatte. Vor ihren ehemaligen Mannschaftskolleginnen packte die 27-Jährige vier starke Reflexe mit Hand und Fuß aus – was das Ergebnis in überraschend knappen Bahnen hielt. Das 0:1 per Eigentor (8.), das 0:2 nach einem Ballverlust im Spielaufbau (33.), das 0:3 nach einem missglückten Klärversuch in die Mitte (38.): Schlechter hatte Borussia Dortmund am Vorabend gegen Paderborn auch nicht ausgesehen.

Kathrin Schaffrath freut sich über eine starke Mannschaftsleistung

Das Lob dafür gab Schaffrath an ihre Mitspielerinnen zurück. „Wir haben echt alles gegeben, gekämpft und können zufrieden sein – grade gegen so einen Gegner“, wies der Neuzugang nochmal auf die drei Klassen Unterschied hin. Es blieb bei den Bottroper Fans dennoch das Gefühl, dass die Niederlage am Ende mit zwei Toren zu hoch ausgefallen war.

Genauso wie die Erkenntnis, dass bei Rhenania das Potenzial für die Landesliga vorhanden ist. Zwar gehen der besten Offensive der Bezirksliga zusehends die Stammkräfte aus, aber vor allem defensiv ist die Wittstamm-Elf ab sofort gerüstet für das Spitzenspiel am kommenden Sonntag in Haldern (11 Uhr). Und auch im Kreispokal sind die Bottroperinnen auf dem besten Weg, wieder solche Hochkaräter wie Bocholt ins Blankenfeld zu locken. Marc Wittstamm bilanziert: „Wir haben den Kreis gut vertreten und können stolz auf uns sein.“ Zwischen Blau-Weiß und der erneuten Teilnahme steht im März 2020 nur noch Rivale Fortuna.