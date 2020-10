Bottrop. Der SV Rhenania Bottrop fuhr am Sonntag den vierten Sieg in Serie ein. Die Hoffmann-Elf setzte sich souverän mit 5:2 gegen Adler Osterfeld durch.

Das Bottroper Spitzenduo um Fortuna und den VfB steht im Fokus der Bezirksliga. Doch im Windschatten beider Teams mausert sich auch der SV Rhenania Bottrop zum ernsthaften Anwärter auf die Spitzenpositionen. Das Team bleibt nach fünf Spielen die Überraschung der Saison, der stark aufspielende Aufsteiger sammelte am Sonntag bereits den vierten Sieg in Serie. Jüngstes Opfer war der SV Adler Osterfeld, gegen den ein 5:2 (1:1) gelang.

Die Elf von Rhenanen-Trainer Marco Hoffmann zeigte eine in weiten Teilen reife Leistung. „Mit dem Ergebnis sind wir natürlich zufrieden“, äußerte sich Hoffmann nach Spielende. Doch der Coach nahm den Spielverlauf gegen defensiv ausgerichtete und auf Fehler lauernde Oberhausener auch kritisch unter die Lupe: „Ich denke schon, dass wir gut ins Spiel gefunden und zunächst kaum etwas zugelassen haben.“ Folgerichtig erzielte Jürgen Adolf nach Vorarbeit von Nico Große-Beck nach exakt 30 Minuten den Führungstreffer. „Aber auch danach hat der Gegner weiter auf Fehler gelauert. Und diesen haben wir leider bereitwillig geliefert.“

Adler Osterfeld gelingt mit dem Halbzeitpfiff der Ausgleichstreffer

So gelang den Adlern mit dem Pausenpfiff der Ausgleich. Dasselbe Bild bot sich den knapp 130 Zuschauern auch nach dem Seitenwechsel: Dem schnellen 2:1 durch David Overfeld (48.) folgte ein weiterer Fehler und der erneute Ausgleich zum 2:2 (53.). „Danach hat Osterfeld den Druck erhöht. Zwar blieben die glasklaren Chancen aus, aber uns hat es ein wenig an Lösungsansätzen gemangelt“, beschrieb Hoffmann.

Inmitten der Adler-Drangphase fanden die Gastgeber dann zum spielentscheidenden Dosenöffner, als nach einer starken Angriffsaktion Jürgen Adolf erneut in Szene gesetzt wurde und zum 3:2 ins Tor lupfte (66.). Auch die Einwechselungen von Marvin Polak sowie Stürmer Emre Kilic stabilisierten das Spiel der Rhenanen zusätzlich. „Das ist für uns natürlich eine schöne Situation, wenn man solche Alternativen von der Bank bringen kann“, so Hoffmann. Auch Kilic wusste seine Chance zu nutzen, in der 79. Minute erhöhte der Torjäger auf 4:2. Kurz vor dem Ende stellte Nicolas Albert schließlich den Endstand her.

Marco Hoffmann zählt noch immer Punkte gegen den Abstieg

„Halbzeit eins sowie die letzten 20 Minuten waren gut, insgesamt können wir darauf aufbauen“, resümierte Hoffmann. Wohin die Reise der Rhenanen noch führen könnte, vermag Marco Hoffmann noch nicht zu sagen. Doch der Rhenanen-Trainer stellte klar: „Vor allem die Heimspiele wollen wir unbedingt gewinnen, egal gegen wen. Für uns ist wichtig, in diesen Partien die nötigen Punkte zu sammeln, damit wir uns in ruhigem Fahrwasser bewegen.“ Zunächst werde der Blick noch vorrangig nach unten gerichtet. „Mit der Abstiegszone wollen wir nichts zu tun haben. Der bisherige Saisonverlauf stellt uns sehr zufrieden, und natürlich haben wir alle die Tabelle im Blick.“

Auf die Rhenania wartet nun SW Alstaden, wo der SVR am Donnerstagabend gefordert sein wird. Gelingt den Bottropern dort der fünfte Streich, würde die Hoffmann-Elf bis auf einen Punkt an das Spitzenduo heranrücken. „Das ist schon ein erstrebenswertes Ziel. Wir werden versuchen, das Bestmögliche herauszuholen.

Alle Spiele mit Bottroper Beteiligung am Wochenende

Bezirksliga 8

Fortuna Bottrop - VfB Bottrop 2:2 (Vorbericht)/Spielbericht)

FC Bottrop - ESV Hohenbudberg 2:3 (Vorbericht/Spielbericht)

Rhenania Bottrop - Adler Osterfeld 5:2 (Vorbericht/Spielbericht)

Bezirksliga 14

VfB Kirchhellen - SC Hassel 4:1 (Vorbericht/Spielbericht)

Kreisliga A1 Westfalen

BV Rentfort II - VfL Grafenwald 0:1 (Vorbericht/Spielbericht)

VfB Kirchhellen II - Adler Ellinghorst 2:4

Kreisliga A Niederrhein

Fortuna Bottrop II - BW Fuhlenbrock 2:5 (Vorbericht/Spielbericht)

SuS Oberhausen - Dostlukspor Bottrop 7:0 (Vorbericht/Spielbericht)

Kreisliga B1 Westfalen

Hansa Scholven - VfB Kirchhellen III 5:2

Kreisliga B1 Niederrhein

PSV Oberhausen - Welheimer Löwen 3:8 (Spielbericht)

Fortuna Bottrop III - VfB Bottrop II abges.

Kreisliga B2 Niederrhein

SC Buschhausen III - Polonia Ebel II 9:1

Rhenania Bottrop II - BV Osterfeld II 4:3

FC Bottrop II - SV 1911 Bottrop 4:0 (Spielbericht)

Kreisliga C1 Westfalen

SB Gladbeck - TSV Feldhausen 7:0 (Spielbericht)

SSV Buer III - VfB Kirchhellen IV 4:3

VfL Grafenwald IV - VfL Resse III 3:2

Kreisliga C1 Niederrhein

SF 08/21 Bottrop II - Welheimer Löwen III 3:2

SV Vonderort - HL Oberhausen 4:0 (Spielbericht)

GA Sterkrade II - Dostlukspor Bottrop II

Kreisliga C2 Niederrhein

SV Vonderort II - Safakspor Oberhausen II 5:5

BV Osterfeld III - Dostlukspor Bottrop III 5:6

VfB Bottrop III - Arminia Klosterhardt III 2:2

