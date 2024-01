Rhenania Bottrop: Karnevalsfeier folgen fünf Nackenschläge

Gelsenkirchen Die Blau-Weißen sind mit einem 4:5 beim SV Horst 08 in die Testspielphase gestartet. Trainer Stefan Thiele war trotz der Niederlage zufrieden:

Mit einem Torfestival ist Bezirksligist Rhenania Bottrop am Sonntag in die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Bezirksliga gestartet. Im ersten Freundschaftskick des Jahres spielte die Rhenania 4:5 (1:4) beim SV Horst-Emscher 08. Das Ergebnis sorgte auf Seiten der Bottroper somit zwar noch nicht für völlige Zufriedenheit.

Überbewerten wollte SVR-Coach Stefan Thiele den ersten Aufgalopp seiner Elf nach dem Jahreswechsel jedoch keineswegs und zog viele positive Rückschlüsse. „Es war ein sehr guter erster Test“, urteilte Thiele, „wir wurden gegen einen guten Gegner gefordert und kamen ins Laufen. Darauf wollten wir uns fokussieren. Und auch spielerisch sah es phasenweise schon ziemlich gut aus.“

Einzig die Anzahl der Gegentore missfiel dem Bottroper Coach, die unter dem Strich „vielleicht in Teilen etwas zu einfach zustande kamen. Aber wir sind auch nicht unter besten Bedingungen in dieses Duell gestartet“, zeigte sich Thiele nachsichtig und spielte damit auf eine Karnevalssitzung am Vorabend an, an welcher beinahe der gesamte SVR-Kader bis in die späten Abendstunden teilnahm. „Das war aber genau so abgesprochen und für uns auch völlig in Ordnung. Die Mannschaft hat in der gesamten Woche bereits sehr intensiv trainiert und gut mitgezogen, daher ist es uns sehr wichtig, auch für einen entsprechenden Ausgleich zu sorgen.“

Alkan Celik schießt Rhenania Bottrop in Führung

Beim Tabellenzweiten der westfälischen Bezirksligastaffel 9 fanden sich die Bottroper zunächst sogar gut zurecht, ein Tor von Alkan Celik brachte die frühe Führung für die Gäste aus dem Blankenfeld. Doch Horst-Emscher schlug bis zur Pause mit vier Toren zurück, sodass sich der SVR zu Wiederbeginn der Partie mit 1:4 in Rückstand sah.

Allerdings steckten die Bottroper nicht auf und kamen ihrerseits noch zu drei weiteren Toren, die Niklas Wenderdel, Midjan Ibranovic und Hannes Ostgathe besorgten. Thele: „Es war insgesamt eine schöne Angelegenheit, auch da ich viele bei Horst-Emscher kenne. Nun werden wir die Trainingsintensität in den kommenden Tagen weiter erhöhen, um dann bald wieder zu unserem gewohnten Spielrhythmus zu finden.“

