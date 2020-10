Rhenania Bottrop kann Rückstand auf einen Punkt verkürzen

Bottrop. Der Aufsteiger hat sich gleich in der Spitzengruppe eingeordnet. Im Nachholspiel in Alstaden kann Rhenania den Rückstand weiter verkürzen.

Der SV Rhenania Bottrop hat am Donnerstag die Gelegenheit, bis auf einen Punkt an das Führungsduo VfB Bottrop/Fortuna Bottrop heranzurücken. Die Blau-Weißen treten um 19.30 Uhr zum Nachholspiel bei Schwarz-Weiß Alstaden an.

„Wir müssen auf Sendung sein, wenn der Schiedsrichter anpfeift“, sagt Marco Hoffmann. Bottrops Trainer glaubt, dass im Duell beim Mitaufsteiger schon Kleinigkeiten den Ausschlag geben könnten und leitet daraus ab: „wenn wir gut ins Spiel finden, haben wir gute Chancen, die nächsten Punkte einzusacken.“

Rhenania Bottrop ist momentan in prächtiger Verfassung

Die Alstadener sind den Rhenanen noch aus der letzten Saison in Erinnerung, das letzte Spiel verlief turbulent und endete mit einem 4:4-Unentschieden. Trotz des großen Respekts vor dem Gegner ist Hoffmann optimistisch: „Wir haben zuletzt auch in brenzligen Situationen richtig reagiert. Wir sind körperlich und mental in einer sehr guten Verfassung und werden alles dafür tun, in Alstaden zu gewinnen.“

Verzichten müssen die Rhenanen dabei auf Jura Adolf. Der Mittelfeldspieler zog sich am Sonntag ausgerechnet bei seinem Torerfolg gegen Adler Osterfeld eine Zerrung zu.

