Rhenania Bottrop kann die Tabellenspitze erobern

Bottrop. Im Topspiel treffen die Bottroperinnen auf den Bezirksliga-Ersten aus Rahm. Auch der VfL Grafenwald muss zum Ligaprimus, Fortuna hat es leichter.

Rhenania Bottrop und den VfL Grafenwald erwarten am Wochenende schwere Aufgaben. Beide Vereine müssen zum Spitzenreiter ihrer Liga. Fortuna Bottrop hat hingegen den vermeintlich einfachen Gegner: Sie empfangen das Tabellenschlusslicht.

TS Rahm – Rhenania Bottrop (So. 12:30 Uhr, Reiserpfad, Duisburg).

Es ist das Spitzenduell der Bezirksliga: Rahm gegen Bottrop. Der Erste trifft auf den Zweiten. Mit einem Sieg könnte die Auswahl von Trainer Marcel Dietzek sogar die Tabellenspitze übernehmen, obwohl sie ein Spiel weniger absolviert hat. Denn das Torverhältnis beider Klubs ist nahezu identisch, Rahm hat lediglich ein Tor mehr geschossen.

„Das ist eine gute, junge und dynamische Truppe, die ein sehr hohes Tempo fährt“, sagt Dietzek über den Gegner, erklärt aber auch: „Ich denke, dass wir das erfahrenere und qualitativ-bessere Team haben, um die drei Punkte mitnehmen zu können.“ Das Ergebnis sei dabei auch von der Tagesform abhängig.

VfL Grafenwald – DJK SpVgg Herten (So. 17 Uhr, Sensenfeld).

In der Bezirksliga Westfalen gibt es ein weiteres Topspiel – wobei der VfL Grafenwald keine Chance hat, die Tabellenführung zu erobern. Die Ausgangslage ist wie folgt: Der Tabellendritte Grafenwald empfängt Ligaprimus SpVgg Herten. Zwischen den Vereinen liegen nur vier Zähler, Herten ist allerdings bislang ungeschlagen.

Für VfL-Trainer Steffen Drews gehört der Gegner zwar zu den Ligafavoriten, er sagt aber auch: „Ich sehe es so, dass alles offen ist.“ Er will sich für die Begegnung nicht allzu sehr an der SpVgg orientieren, sein Team solle das eigene Spiel durchziehen.

Fortuna Bottrop – Mülheimer SV (So. 11 Uhr, Rheinbabenstr.).

Einen entspannten Tag könnte Fortuna Bottrop erleben, wenn man der Tabelle traut. Mit dem Mülheimer SV kommt der Tabellenletzte an die Rheinbabenstraße. Ein Team, das zuletzt dreimal in Folge verlor und insgesamt einen Punkt in der Saison holte. Die Statistik kann jedoch täuschen, so hat der SV auch nur vier Spiele absolviert.