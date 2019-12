Bottrop. Nach einer starken Hinrunde spielt die D-Jugend von Rhenania Bottrop am Samstag um die Niederrheinliga – und bekommt es mit Klosterhardt zu tun.

Rhenania Bottrop kämpft gegen die grüne Tormaschine

Die Musik in der Niederrheinliga spielt ohne Bottrops Fußballvereine – quer durch alle Altersklassen. Daran kann am Samstag die D-Jugend von Rhenania Bottrop etwas ändern, die als Hinrunden-Meister auf der Anlage von Adler Osterfeld ins Entscheidungsspiel geht (ab 13 Uhr). Gegner ist die grüne Tormaschine aus Klosterhardt.

573 Tage ist es am Samstag her, dass ein blau-weißes Jugendteam das letzte Mal die Chance hatte, in den überregionalen Fußball aufzusteigen. Gegner bei der Pleite der U15 war schon 2017 die DJK Arminia Klosterhardt – nicht die einzige Parallele zu den aktuellen 60 Minuten.

Teigelkamp und Jenczmionka bekommen eine zweite Chance

Denn mit Coach Daniel Teigelkamp und Co Jörg Jenczmionka stand damals auch das Trainerteam an der Seitenlinie, das es jetzt besser machen will. Dafür formte das Duo im Sommer eine schlagkräftige Einheit aus Alt- und Jungjahrgängen, die sich im Laufe der Hinrunde (acht Siege bei zwei Unentschieden) mehr und mehr steigerte.

„Wir haben ein halbes Jahr richtig hart zusammen gearbeitet und sind zusammengewachsen“, freut sich Teigelkamp, dass der Nachwuchs auch neben dem Platz viel miteinander unternimmt. Dennoch kommt der Erfolg etwas überraschend: „Das wir so souverän durchgehen, hätte ich nicht erwarten, Riesenrespekt“, sagt der Trainer. Mit Klosterhardts U13 wartet jetzt ein letzter Prüfstein, der mit voller Punktzahl und 121:1-Toren durch die Nachbar-Gruppe marschierte. Unabhängig vom Ergebnis steht für Daniel Teigelkamp fest: „Wir werden uns die gute Saison nicht kaputt machen lassen.“