Bottrop. Rhenania Bottrop peilt den nächsten Dreier gegen SuS Dinslaken an. Die Gäste sind bisher allerdings ungeschlagen. Das Hoffmann-Team ist gewarnt.

Das bis dato ungeschlagene Team von SuS Dinslaken ist am Sonntag im Blankenfeld zu Gast. Fünf Punkte haben die Gäste in der Fußball-Kreisliga A auf dem Konto, rangieren aktuell auf Platz acht und wollen dem Tabellendritten das Leben so richtig schwer machen. Doch da hat Rhenania Bottrop was dagegen.

Ausreichend Zeit zur akribischen Vorbereitung hatte die Mannschaft um Trainer Marco Hoffmann, konnte man sich doch am vergangenen Wochenende entspannt zurücklehnen und schauen, was die Konkurrenz auf den anderen Plätzen mit dem Ball so anstellte. Und das war nicht von schlechten Eltern, wie sich SUS Dinslaken zwei Mal gegen SC 1920 Oberhausen ins Spiel zurück kämpfte. Einen Sieg und zwei Unentschieden haben die Gäste auf dem Konto.

Hoffmann erwartet robuste Gäste

Dementsprechend ernst nimmt Marco Hoffmann die kommende Aufgabe: „Wir haben einen wirklich starken, robusten Gegner vor der Brust. Die Dinslakener haben in der laufenden Saison schon gezeigt, was sie können. Nicht nur gute Ergebnisse, sondern auch gut und clever spielend.“ Aber auch Rhenania kann mit geballter Offensivpower aufwarten. Ralf Thiel hat mit sage und schreibe sieben Toren einen perfekten Saisonstart hingelegt und diesen Lauf möchte der 23-jährige Angreifer am Sonntag sicher fortsetzen.

Rinski und Mitrentsis wieder dabei

Optimistisch stimmt Hoffmann aber auch, dass Torhüter Marco Rinski und „Saki“ Mitrentsis diese Woche wieder ins Training einsteigen konnten und aller Voraussicht nach am Sonntag dabei sein können.

Die taktische Marschroute ist klar, zu Hause müsse man die Punkte einfahren, um die gesetzten Ziele zu erreichen, so der Rhenania-Coach, den Matchplan weiter ausführend: „Wir werden von Beginn an versuchen, Akzente zu setzen, das Spiel in die Hand zu nehmen. Denn den kleinen Lauf, den wir nach der Auftaktniederlage gestartet haben, möchten wir jetzt natürlich fortsetzen.“

