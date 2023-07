Rhenania Bottrop im Norden – Fortuna testet Oberligist

Bottrop. Volles Programm für die Bottroper Fußballmannschaften am Wochenende. Ein Überblick über alle Testspiele von der Bezirksliga bis in die Kreisligen

Auch am letzten Juli-Wochenende sorgen die Bottroper Fußballteams neben dem Meisterschaftsstart in der 2. Bundesliga wieder für einen vollen Terminkalender.

Auf der Sportanlage Jacobi richtet Blau-Weiß Fuhlenbrock die entscheidenden Spiele des diesjährigen Axa-Cups aus: Nach den Halbfinals am Freitagabend folgen tags darauf die Finalspiele. Dabei ist die erste Mannschaft der Blau-Weißen zwar bereits ausgeschieden, allerdings zeigt sich die Elf von Fuhlenbrocks Trainer Adrian Reiß durchaus aktiv, wenn am Sonntag (15 Uhr) Dostlukspor Bottrop zum Test gastiert.

Rhenania Bottrop ist im Trainingslager – Fortuna trifft auf Oberligisten

Dazu befindet sich Rhenania Bottrop an diesem Wochenende im Trainingslager im hohen Norden. Im Zuge dessen spielt die Elf von Stefan Thiele schon am Freitagabend im ostfriesischen Friedeburg gegen den TuS Strudden.

Weitere Berichte aus dem Bottroper Amateurfußball

Bezirksliga-Rivale Fortuna Bottrop wird sich ebenfalls einem echten Härtetest unterziehen: An der Rheinbabenstraße gastiert am Sonntagnachmittag (15 Uhr) die DJK Adler Union Frintrop. Die Essener zählten in der Vorsaison zu den Landesliga-Teams der Stunde und schafften als Meister den direkten Durchmarsch in die Oberliga.

VfL Grafenwald empfängt die Sportfreunde Stuckenbusch

Für den VfL Grafenwald geht es am Sonntagnachmittag (15.15 Uhr) auf heimischem Platz gegen die Sportfreunde Stuckenbusch. Nahezu parallel testet auch der VfB Kirchhellen, wenn das Team um Trainer Martin Stroetzel bei Concordia Flaesheim den vorletzten Test der laufenden Saisonvorbereitung absolviert.

Zudem zeigen sich auch die klassentieferen Kreisligisten aktiv: Der FC Bottrop bestreitet am Sonntagmittag an der heimischen Welheimer Straße ein Stadtderby, wenn sie den Sportfreunden 08/21 gegenübertreten (13 Uhr). Für den SV Vonderort geht es ebenfalls am Sonntag mit einem Gastspiel bei Dostlukspor III weiter (13 Uhr), der SV 1911 spielt bei Schwarz-Blau Gladbeck (So., 15 Uhr). Für den TSV Feldhausen geht es zu Eintracht Erle II (So., 13 Uhr).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop