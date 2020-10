Rhenania Bottrop: „Heute hat es richtig Spaß gemacht“

Bottrop. Er war etwas anders, dieser 6:2 (4:1)-Erfolg gegen die Turnerschaft Rahm, irgendwie freudiger und schöner. Es ist nun nicht so, dass die erste Frauenmannschaft des SV Rhenania Bottrop in den vergangenen Wochen einen grottigen Fußball gespielt hat, mitnichten. Der Saisonstart ließ aber etwas zu wünschen übrig, unnötige Punktverluste taten ihr Übriges, um die Stimmung Im Blankenfeld zu dämpfen.

In der vergangenen Woche dann das erste Highlight, als die Mannschaft von Trainer Marc Wittstamm das Derby gegen die frechen Fortuninnen auf Rheinbaben drehen konnten. Und jetzt dieses sehr gute Spiel gegen Rahm, das wegen des Kontaktsportverbots in Duisburg nach einem Heimrechttausch in Bottrop stattfinden konnte.

SV Rhenania Bottrop nutzt die Breite im Spiel aus

Leyla Kirmizi brachte es auf den Punkt. „Heute hat es richtig Spaß gemacht.“ Sie selbst nutzte die Freiräume, die das breit aufgezäumte Spiel der Gastgeberinnen schuf, und vermied es, in die Mitte zu drängen und sich so das Leben schwer zu machen. Lohn waren die Treffer zum 2:0 und zum 4:1. Ihr Trainer freute sich nicht nur über die Leistung seiner Stürmerin, sondern über den Auftritt des gesamten Teams. „Wir haben fußballerisch überzeugt und die Tore gut herausgespielt, mit präzise durchgesteckten Pässen“, beschrieb Wittstamm gut gelaunt.

„Sonst haben wir oft einen Standard gebraucht oder die Anne hat uns mit ihren Distanzschüssen in die Spur gebracht. Heute war, glaube ich, nicht ein Schuss außerhalb des 16-Meter-Raumes dabei.“ Anne - also Anne-Sophie Warthun - zog gemeinsam mit Malin Cziuraj im Mittelfeld das Spiel der Rhenania auf, sie kreierten viele Möglichkeiten für Kirmizi und Gözde Senyüz.

Gözde Senyüz erzielt drei Tore

Malin Cziuraj und Rhenania Bottrop war den Gegnerinnen aus Rahm immer einen Schritt voraus. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Gestützt wurde dies durch ein willensstarkes Team, dass die nicht einmal schlecht spielenden Gäste nicht zur Entfaltung kommen ließen. „Wir hatten mehr Willen, waren eng dran. Diese Präsenz hat uns in den anderen Spielen gefehlt.“

Die Treffer waren logische Konsequenz, neben Kirmizi trugen sich Gözde Senyüz (4., 37., 67.) und Warthun (58.) in die Torjägerliste ein. „Es hätten noch einige Tore mehr sein können“, so Wittstamm. Rahms zwischenzeitliche Anschlusstreffer zum 4:1 und 4:2 waren in einer kurzen Phase, in der Rhenanias Spiel die nötige Breite vermissen ließ, gefallen.

„Ich hatte in der Kabine noch einmal darauf hingewiesen, dass uns das nicht passieren darf“, verriet der SVR-Coach. „Auch vor dem Spiel besprechen wir intensiv unsere Taktik. Wir haben sehr viele junge Spielerinnen dabei, nach den Wechseln nach etwa einer Stunde hatten wir sechs Spielerinnen auf die Platz, die gerade mal 17 oder sogar jünger sind.“

Durch ihren vierten Saisonsieg liegt die Rhenania auf Platz drei, fünf Punkte hinter dem Spitzenreiter SuS Dinslaken. Für Wittstamm ist die Verfolgungsjagd kein aussichtsloses Unterfangen. „Uns ist aber klar, dass wir nicht mehr allzu vielen liegen lassen dürfen. In den direkten Vergleichen müssen wir da sein.“ Für Mittwoch ist das Nachholspiel beim SV Gelb Weiß Hamborn angesetzt - noch, denn die Partie gegen den Verfolger aus Duisburg unterliegt dem Kontaktsportverbot.

Rhenania Bottrop II verspielt die Führung

Für Rhenanias Reserve lief es trotz Trotz einer starken ersten Halbzeit und der 1:0-Führung in der 21. Minute durch Tanja Holz nicht gut. Am Ende kehrte das Team mit einer 1:4 (1:2)-Niederlage von der Auswärtspartie bei den Sportfreunden Niederwenigern zurück.

„Wir haben das 1:1 leider direkt im Gegenzug kassiert und haben es nach dem 1:2 verpasst, den Ausgleich zu machen“, bedauerte Ibrahim Omeirat. „In der zweiten Hälfte ging uns etwas die Kraft aus. Die Trainingsbeteiligung ist im Moment nicht optimal, da viele Spielerinnen angeschlagen sind.“

Mehr Nachrichten zum Frauenfußball aus Bottrop

Mehr Spielberichte zum Frauenfußball aus Bottrop