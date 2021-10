Rhenania Bottrop erobert Tabellenspitze - Fortuna Fünfter

Bottrop. Der SV Rhenania Bottrop lief im Spitzenspiel zur Topform auf und schubste TS Rahm von der Tabellenspitze. Einen klaren Sieg feierte auch Fortuna.

Hinter Bottrops Bezirksliga-Fußballerinnen liegt ein erfolgreiches Wochenende. Der SV Rhenania bestimmte das Spitzenspiel und luchste der Turnerschaft Rahm die Tabellenspitze ab, der SV Fortuna hatte im Spiel gegen den Tabellenletzten Mülheimer SV keine Probleme und siegte trotz schwacher erster Halbzeit deutlich.

TS Rahm - Rhenania Bottrop 1:5

Besser kann man neue Trikots wohl nicht einweihen! Die Fußballerinnen des SV Rhenania glänzten nicht nur optisch bei der Turnerschaft Rahm, sondern lieferten mit dem 5:1 (2:0) gegen den bisherigen Spitzenreiter auch sportlich eine Glanzleistung ab. Trainer Marcel Dietzek war nach der Eroberung der Tabellenspitze in der Bezirksligastaffel 5 voll des Lobes. „Meine Mannschaft hat in der Bezirksliga nichts zu suchen“, formulierte er nochmals den Anspruch, die Saison mit dem Aufstieg abzuschließen, und durfte nach dem sechsten Sieg im sechsten Spiel feststellen: „Die Spielerinnen hatten eine höhere Qualität als Rahm. Sie haben dem Gegner wenig zugelassen.“

Der erste zählbare Hingucker kam von Anne-Sophie Warthun, die nach Balleroberung aus 25 Metern zum 1:0 ins lange Eck traf (10.). Eine Kombination über den Flügel ging dem Treffer von Celina Buczkowski voraus (22.). Nach dem Seitenwechsel leisteten sich die Bottroperinnen eine Unachtsamkeit (49.). „Da haben wir nach einem Ballverlust zu spät reagiert“, verriet Dietzek. Nicht so Christin Stresing, die auf 1:2 verkürzte. Nur vier Minuten später stellte Celina Buczkowski den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Laura Buczkowski sorgte für die Tore vier und fünf - sie versenkte einen Schuss aus 20 Metern (76.) und setzte sich in der Nachspielzeit gegen ihre Gegenspielerin durch. Dabei legte sie ihren Ärger über deren Versuch, sie unsportlich zu stoppen, in den sehenswerten Abschluss. „So wollen wir es halten: Unfairness sportlich bestrafen“, betonte Dietzek. Eine Belohnung für das erfolgreiche Topspiel gab es vom Verein. „Sie haben uns einen Lasertec-Abend spendiert.“

Fortuna Bottrop - Mülheimer SV 6:2

Fortunas Frauenteam feierte gegen das Schlusslicht der Bezirksliga einen letztlich souveränen 6:2 (2:2)-Erfolg. Allerdings lieferte die von Christian Amthor trainierte Mannschaft in der ersten Halbzeit ihre bislang schlechteste Saisonleistung ab - trotz der 1:0-Führung nach nur drei Minuten. Melanie Illner hatte einen langen Ball aufgenommen und lupfte diesen über die herauslaufende Torwartin. Nur zwei Minuten später glich Jacqueline Carey aus. Im Gegenzug markierte Vanessa Bulitta in ihrem ersten Spiel das 2:1. Doch in der 45. Minute schaffte der Tabellenletzte erneut den Ausgleich. „In der Kabine haben wir uns zusammengerauft“, so Amthor. „Auch um unseren Zuschauern eine gute Leistung zu zeigen. Vielleicht hatten wir Mülheim unbewusst auf die leichte Schulter genommen.“ Die Aussprache zeigte Wirkung. Mülheim produzierte im Gewühl vor dem eigenen Tor ein Eigentor (49.). Asli Acar ließ beim 4:2 ihre Gegenspielerin aussteigen (54.). Mit ihrem zweiten Treffer lieferte Bulitta das 5:2 (56.). Celine Jäschke machte in der 64. Minute das halbe Dutzend voll. „Alles andere als ein Sieg wäre auch eine Frechheit gewesen“, meinte Amthor.

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport



Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop