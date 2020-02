Rhenania Bottrop: Ein Turnier setzt neue Maßstäbe

Das Turnier ist den jüngsten Altersklassen gewidmet (U9/U10), das Starterfeld klingt jedoch nach ganz großer Fußballwelt. Galatasaray Istanbul, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, Mainz 05 und viele andere Traditionsvereine schicken ihren Nachwuchs ins Blankenfeld. Der SV Rhenania ist am Samstag und Sonntag Gastgeber des Internationalen Sparkassen-Cups, bei dem insgesamt 72 Mannschaften an den Start gehen. Eine Mammutaufgabe, die den A-Kreisligisten vor einige organisatorische Herausforderungen stellt.

Mehr als 500 Jugendfußballer werden am Wochenende die Sportanlage im Blankenfeld bevölkern. In 16 Stunden Spielzeit gehen auf insgesamt sechs Spielfeldern stolze 360 Spiele über die Bühne. „Alle müssen sich umziehen, alle bekommen Hunger und Durst, müssen dann ja auch noch irgendwo duschen und schlafen können“, fasst Holger Czeranski die vielfältigen Aufgaben für den SV Rhenania zusammen. Czeranski hat sich als Mitglied der Rhenanen trotz der großen Mühen dafür stark gemacht, dass das Turnier im Blankenfeld ausgetragen werden kann: „Mit zwei Kunstrasenplätzen haben wir hier die besten Möglichkeiten. Diesen Trumpf können wir jetzt ausspielen.“

150 Helfer packen beim SV Rhenania Bottrop an

Wenige Tage vor dem Spektakel sind alle Aufgaben auf die Schultern von insgesamt 150 Helfern verteilt, die im Drei-Schicht-System das Gelingen des Turniers sicherstellen sollen. „Eine Mannschaft müssen wir vom Flughafen in Hamburg abholen. Einige Teams haben wir bei Gastfamilien untergebracht, andere werden in Hotels übernachten“, sagt Czeranski. Bei der Bewirtung bekommt der Verein professionelle Unterstützung: Klubsponsor Chadi Hariri hat in seinem Ristorante Amanda die Kohlenhydratspeicher auffüllen lassen. Für die Masse an jungen Fußballern mussten zentnerweise Nudeln gebunkert werden.

Bottrop Keine Mannschaft muss vorzeitig abreisen Alle 72 Teams haben beim Internationalen Sparkassen-Cup an beiden Turniertagen volles Programm. Möglich macht das der spezielle Turnierplan. In beiden Altersklassen werden am Samstag zunächst sechs Vorrundengruppen ausgespielt. Die Zusammensetzung für den zweiten Turniertag wird über die Tabellenposition ermittelt. Die Erstplatzierten bilden eine Gruppe, die Zweitplatzierten usw. „Ein toller Modus. Alle Teilnehmer kommen auf ihre Kosten“, sagt Jörg Koßek.

„Für den Fall, dass uns das Essen oder Trinken ausgeht, haben wir einen Notfallplan“, verrät Rhenanias Jugendleiter Jörg Koßek und erklärt: „Wir haben Partner, die am Sonntag extra für diesen Fall noch einmal ihre Läden öffnen würden.“ Koßek ist schon vor dem ersten Ballwechsel begeistert davon, dass sich so viele Menschen einbringen: „von den Bambinis bis zur ersten Mannschaft: Alle im Verein packen an diesem Wochenende mit an. Das macht mich schon ein wenig stolz.“ Koßek gibt zu, dass ihn auch ein wenig Lampenfieber begleitet: „Das Organisations-Team trifft sich zwar schon seit Wochen regelmäßig und hat alle Eventualitäten durchgespielt. Dennoch hat man die Sorge, dass man irgendwas vergessen haben könnte.“

Nur eins hat der SV Rhenania nicht im Griff. „Wir können nur hoffen, dass auch das Wetter mitspielt“, sagt Koßek. An den letzten beiden Wochenende mussten in Bottrop zahlreiche Fußballspiele wegen Unwetterwarnungen abgesagt werden. Die Wetterexperten stimmen den SV Rhenania aber optimistisch. Vorhergesagt sind für die Turniertage geringe Niederschlagsmengen und Temperaturen knapp unter 10 Grad. An beiden Turniertagen soll in der Zeit zwischen 9 und 17 Uhr gespielt werden.