Die Zuschauer Im Blankenfeld kamen beim Bezirksligaderby zwischen der ersten Mannschaft des SV Rhenania Bottrop und dem SV Fortuna Bottrop voll auf ihre Kosten. Sie erlebten beim 3:2 (0:2)-Erfolg der Gastgeber ein intensives Duell zweier Mannschaften auf Augenhöhe. Beide Teams zeigten, dass sie das Aufeinandertreffen für sich entscheiden wollten.

In der ersten Hälfte war es vor allem die Fortuna, die die Akzente des Spiels setzte. Zwar hatte Rhenania mehr Anteile an der Partie, die Treffer fielen allerdings auf der Gegenseite und die 2:0-Pausenführung für die Gäste ging durchaus in Ordnung. In der elften Minute hatte Fortuna Asli Acar freigespielt und die Stürmerin ließ SVR-Keeperin Chantal Wittinghofer keine Möglichkeit zur Abwehr. Acar zeichnete auch für Fortunas zweiten Treffer verantwortlich. Aus 17 Metern Entfernung traf sie per Freistoß direkt ins gegnerische Tor.

Rhenania Bottrop bekommt einen diskussionswürdigen Strafstoß zugesprochen

Nach dem Seitenwechsel verschärfte Rhenania die Bemühungen, gefahrbringend in den Sechzehner der Gäste zu kommen. Beim Anschlusstreffer profitierten sie vom Schiedsrichterpfiff wegen eines Handspiels. In der 58. Minute war Gülser Bugday der Ball aus kurzer Distanz an die Hand gesprungen. Anne-Sophie Warthun ließ sich diese Chance nicht nehmen und verwandelte zum Anschlusstreffer.

Fortunas Trainer Christian Amthor war aufgrund des Strafstoßes außer sich: „Der Schiedsrichter hat nachher zugegeben, dass er das Handspiel gar nicht gesehen hat. Und Gülser hatte gar keine Möglichkeit, den Kontakt zu vermeiden“, so Amthor. Selbst Rhenanias Coach Marc Wittstamm gab zu: „Wenn man es durch die Rhenania-Brille sieht, sagt man vielleicht, ja den kann man geben. Aber ich hätte das nicht gepfiffen. So einen Elfer nimmt man halt mit.“

Fortuna Bottrops Trainer hadert mit den Entscheidungen

Auch beim Ausgleich nur vier Minuten später gab es für Amthor Diskussionsbedarf. „Vor dem Freistoß nimmt die Spielerin den Ball mit der Hand mit.“ Doch der Unparteiische Alexander Joskalla strafte dies nicht. Den Freistoß brachte Malin Cziuraj in die Box. Bugdays Abwehrversuch landete im eigenen Tor. Dem entscheidenden Treffer ging ebenfalls ein Standard voraus. Cziurajs Freistoß fand Gözde Senyüz, die per Kopf vollenden konnte (66.).

Das Bild des Spiels änderte sich bis zum Schluss nicht mehr. Rhenania verbuchte weiterhin mehr Ballbesitz, Fortuna lauerte auf Chancen. „Unsere erste Hälfte war bärenstark, insgesamt würde ich sagen, das Derby wäre mit 2:2 gerecht ausgegangen“, resümierte Amthor. „Rhenania hatte mehr Ballbesitz und in der Schlussphase auch noch ein paar Möglichkeiten. Aber es ärgert mich, dass der Schiedsrichter spielentscheidende Fehlentscheidungen trifft, das tut mir für die Mädels so leid.“

In Wittstamms Analyse schwang einige Erleichterung mit. „Die drei Punkte tun uns sehr gut. Wenn wir jetzt gegen Rahm nachlegen, dann sieht für uns alles gar nicht mehr so schlecht aus.“

Mehr Nachrichten zum Frauenfußball aus Bottrop

Mehr Spielberichte zum Frauenfußball aus Bottrop