In der Frauenfußball Landesliga treffen die Teams von Rhenania Bottrop und FC Kray am Sonntag, 03. Dezember 2023, in Bottrop aufeinander. Im Bild: Torjubel nach dem Treffer zum 1:0 durch Sophia Röttges (6, Rhenania). Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto S