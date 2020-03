Rhenania Bottrop: 360 Spiele, zwölf Sieger und 32 Fotos

Am Freitag klingelte bei Familie Koßek kurz vor Mitternacht das Telefon. „Es braucht niemand nach Hamburg zu fahren, um uns abzuholen. Wir können leider nicht kommen.“ Die Absage von Galatasaray Istanbul kam spät, aber noch rechtzeitig. Natascha und Jörg Koßek konnten sich wieder schlafen legen. Vor ihnen und einer 150-köpfigen Helferschar lag ein Turnierspektakel, das Bottrop so noch nicht erlebt hat. Der Internationale Sparkassen-Cup des SV Rhenania Bottrop machte die Sportanlage im Blankenfeld am Samstag und Sonntag zum Mekka des Jugendfußballs. 72 Mannschaften der Altersklassen U9 und U10 spielten die Pokale unter sich aus.

Die Trophäen waren den Teilnehmern vorbehalten, dabei hatte sich vor allem der SV Rhenania eine goldglänzende Auszeichnung verdient. Der Verein hatte am Samstag und Sonntag 360 Spiele über die Bühne gebracht, war Gastgeber für über 500 Jugendfußballer aus ganz Deutschland. Der Internationale Sparkassen-Cup wurde damit ganz nebenbei auch zu einer beeindruckenden Leistungsschau des Kreisliga-Vereins.

Der Organisations-Chef bezahlt Turniertage mit einer Grippe

„Es macht uns unheimlich stolz, dass hier alle anpacken, dass wir eine solche Mammutveranstaltung so reibungslos über die Bühne bringen“, erklärte Jörg Koßek am Tag danach. Der Jugendleiter des SVR hatte seinen zweitägigen Einsatz als Chef des Organisationsteams mit einer fetten Grippe bezahlt, die ihn ab Montag zur Bettruhe zwang. Die Erkältung konnte das gute Gefühl aber nicht überdecken. „Diese zwei Tage waren hart an der Grenze. Aber am Ende bleibt das Gefühl, dass sich die ganze Arbeit ausgezahlt hat“, stimmte auch Koßeks Ehefrau Natascha zu.

Bottrop Zwölf Sieger Das Teilnehmerfeld beider Klassen wurde am zweiten Turniertag nach Spielstärke erneut aufgeteilt, so dass es am Ende insgesamt zwölf Sieger gab. Bei den U10-Junioren siegten der MSV Duisburg, die DJK TuS Hordel, der TSV Marl-Hüls, Bayer Wuppertal, Osnabrücker SC und der VfB Bottrop. Die Sieger der U9: Borussia Mönchengladbach, FC Schalke 04, SSV Hagen, Kültürspor Datteln, KFC Uerdingen und RSV Büblingshausen.

Während sich die Jungs an beiden Tagen ganz auf das Fußballspielen konzentrieren konnten, wurde hinter den Kulissen das gemacht, wofür Bottrop schon immer stand: Ehrliche Maloche im Drei-Schicht-Betrieb. Über Funk wurden die Helfer instruiert. Die 70 Mannschaften benötigten Umkleidekabinen, Schiedsrichter und Betreuer und natürlich ein warmes Mittagessen. Rings um die Sportanlage wurden beheizte Zelte aufgebaut, um es den jungen Fußballern während der beiden Tage möglichst angenehm zu machen. Das Februar-Wetter präsentierte sich entgegen aller Erwartungen von seiner besseren Seite, nur am Samstag zog kurz ein kräftiger Schauer über die Anlage und schwemmte einen Großteil der Menschen in das geräumige Clubhaus.

Neuauflage im kommenden Jahr ist nicht ausgeschlossen

„Das war schon eine ganz besondere Erfahrung“, erklärte Natascha Koßek später, Mit Blick auf die Zukunft hat die blau-weiße Vereinsfamilie jetzt die Gewissheit, auch mit außergewöhnlichen Herausforderungen klar zu kommen. Ob es noch eine weitere Auflage des Internationalen Sparkassen-Cups geben wird? „Das wissen wir noch nicht“, sagt Natascha Koßek und ergänzt: „Abgeneigt wären wir jedenfalls nicht. Und dass wir das hinkriegen, haben wir ja gezeigt.“

