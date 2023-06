Relegation? „Wettbewerbsverzerrung!“ – Welheimer Löwen mit Einspruch

Bottrop. Die RW Welheimer Löwen rutschen nach Saisonende auf den Relegationsplatz ab und legen Einspruch ein. Wie geht’s weiter? Das sagen Kreis und Klub.

Die Saison in der Fußball-Kreisliga A Oberhausen/Bottrop geht in die Verlängerung – und zwar vorm Sportgericht. Am Dienstagnachmittag teilte der Fußballkreis den beteiligten Vereinen mit, dass BW Fuhlenbrock Recht bekommt mit dem Einspruch gegen das 3:3 gegen RWO II. Oberhausen hatte einen Spieler eingesetzt, der aufgrund eines Einsatzes in der Regionalliga nicht spielberechtigt für die Kreisliga war. Durch die Punkte am Grünen Tisch würde Blau-Weiß in der Liga bleiben, die RW Welheimer Löwen auf den Relegationsplatz abrutschen. Doch auch die wehren sich mit rechtlichen Mitteln.