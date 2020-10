Reiten: Erfolgreiches Herbstturnier des RSV Zur Linde

Kirchhellen. Das Herbstturnier beim RSV Zur Linde wurde wegen des Coronavirus entzerrt und auf zwei Wochenenden aufgeteilt. Der RSV holte sich mehrere Siege.

Der RSV Zur Linde hat auf der Reitanlage der Familie Nabben ein Reitturnier unter strengen Corona-Hygieneregeln für Aktive und Zuschauer ausgerichtet. Um den Turnierablauf zu entzerren hat man das Turnier an zwei verschiedenen Wochenenden (3./4. und 17./18. Oktober) durchgeführt.

Der erste Tag beim heimischen Dressurturnier 2020 war für die Reiter und Reiterinnen vom RSV „Stall Zur Linde” sehr erfolgreich: Tobias Nabben und Black Jack gewannen die Intermediaire II-Prüfung mit 70,197 Prozent. Im Prix St. Georges belegte Tobias Nabben mit Saint Paul OLD den dritten Platz.In der M-Dressur teilten sich Tobias Nabben mit Montanary und Eileen Nuyken mit Ingo den zweiten Platz, Platz vier ging an Lia Müller mit Flovinio. Den achten Platz belegte Julia Fricke mit Finesse und Platz zehn ging an Vivien Wroblewski mit London Dream.

RSV Zur Lindes Tobias Nabben landet mit Lausejunge auf dem vierten Rang

An Tag zwei konnten sich Tobias Nabben und Lausejunge in einer zwei Sterne M-Dressur auf dem vierten Rang und in der S-Dressur auf dem zehnten Rang platzieren. In der Intermediaire I erreichte er mit Saint Paul OLD den zweiten Platz. Anna Den belegte mit High Pleasure in dieser Prüfung den siebten Platz und Laura Betz mit Benedetto den elften Platz. Der Sieg in der zwei Sterne M-Dressur auf Trense für sechs- bis achtjährige Pferde ging an Annalena Schillak und Quirina Belle. Platz zwei erreichten Ciel Neuhaus und Dance with me.

Am 17. Oktober konnten sich die heimischen Nachwuchsreiterinnen wieder gut in Szene setzen. Der Sieg in der L-Dressur auf Kandare und der Sieg in der Dressurreiter M-Dressur gingen an Lia Müller und Flovinio. Mit Cipollini freute sie sich in der Dressurreiter M-Prüfung über eine silberne Schleife. Punktgleich auf Platz zwei waren Annika Schmelz mit Frieda Gold und Kim Kubla mit Fritzi aus Visbek in der zwei Sterne L-Dressur.

Christina Scheffler erreichte in der Dressurreiter M-Prüfung den achten Platz. In der Dressurreiter L, der ersten Qualifikation zum Dressur Cup 2020, teilten sich Lia Müller mit Cipollini und Annika Schmelz mit Frieda Gold den dritten Platz.

Den Dressurreiter-Wettbewerb konnten Mara Neuhaus mit Quietschi Z gewinnen. Platz vier ging in dieser Prüfung an Soe Müller mit Cipollini. Linn Baumeister und Cool-Boy belegten Platz sieben.

Annika Schmelz und Frida Gold siegen

Am Sonntag konnte Annika Schmelz mit Frida Gold die erste Prüfung des Tages die L-Dressur auf Kandare gewinnen. Christina Feige belegte in dieser Prüfung mit Rocadero Blue Platz drei, Christina Scheffler mit Lausejunge Platz vier. In der Dressurreiter A belegte Lea Huppertz mit Diva de Luna den fünften Platz.

Den Sieg in der Dressurprüfung L (2. Qualifikationsprüfung zum Dressur-Cup 2020) konnten sich Kim Kubla und Fritzi aus Visbek mit einer Wertnote von 8,0 sichern. Platz drei ging an Lia Müller und Cipollini. Lia Müller und Cipollini holten sich im Dressur-Cup Finale 2020 den zweiten Platz. Auch in der anschließenden zwei Sterne M-Prüfung konnte sich Lia Müller mit Flovinio über einen zweiten Platz und die silberne Schleife freuen.

Mehr Sportnachrichten aus Bottrop