Im Testspiel spielen der TSV Feldhausen (gelb) gegen Teutonia Schalke(blau), am Sonntag, 16.07.2023 in Bottrop-Feldhausen. Spieler Nr. 10 DIRK BERGER vom TSV Feldhausen Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Fußball Kreisliga C

Fußball Kreisliga C Reimann schmeißt hin - TSV Feldhausen sucht neuen Trainer

Feldhausen Schwache Trainingsbeteiligung, schwache Leistungen in den Testspielen: Sascha Reimann hat sein Traineramt beim TSV Feldhausen niedergelegt.

Der TSV Feldhausen muss sich auf die Suche nach einem neuen Trainer begeben. Sascha Reimann hat sein Amt an der Seitenlinie des C-Kreisligisten TSV Feldhausen am Montag überraschend niedergelegt. Die Schwarz-Gelben werden am Sonntag mit einer internen Interimslösung die Punktspielserie fortsetzen.

„Ich habe in den letzten Monaten immer wieder mit Sascha gesprochen und ihn dazu bewogen, es weiter zu versuchen. Aber jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir festhalten müssen, dass es nicht weitergeht“, sagt Andreas Rettschlag. Der Vorsitzende des TSV Feldhausen war von den Fähigkeiten seines Trainers überzeugt, sagt unter anderem: „Er ist ein absoluter Fachmann und einer der besten Trainer, die wir je hier hatten.“

Die Argumente, die Reimann für seinen Rücktritt lieferte, leuchten aber auch Rettschlag ein: „Zwischen ihm und der Mannschaft hat es zuletzt einfach nicht mehr gepasst. Die Beteiligung im Training war mau und auch der Wille der Spieler, sein Konzept auf dem Spielfeld umzusetzen, war nicht immer so, wie Sascha und ich uns das gewünscht hatten.“ Reimann habe keinen Fortschritt in der Entwicklung der Mannschaft gesehen.

Andreas Rettschlag bescheinigt Sascha Reimann gute Arbeit

Reimann hatte seine Entscheidung dem Vorstand des TSV Feldhausen am Montag im Anschluss an das mit 2:7 verlorene Testspiel gegen Preußen Gladbeck II mitgeteilt. „Ich kann seinen Entschluss nachvollziehen und mache ihm auch keine Vorwürfe. Er hat hier zehn Monate lang richtig gute Arbeit abgeliefert“, so Rettschlag.

Reimann hatte die Mannschaft des TSV in der Vorsaison übernommen. Unter ihm gelang eine überraschend erfolgreiche Rückrunde in der Kreisliga C. Unter anderem gelang ein den Schwarz-Gelben ein 4:0-Überraschungssieg gegen den damaligen Tabellenführer und späteren Vizemeister Westfalia Buer III.

„Das hat uns natürlich Hoffnung gemacht. Wir wollten in dieser Saison einen Platz im oberen Tabellendrittel in Angriff nehmen, dafür konnten wir uns auch auf einigen Positionen verstärken“, so Rettschlag. Doch der TSV hinkt der gesteckten Zielsetzung hinterher. Aktuell liegen die Feldhausener mit 18 Punkten aus 15 Spielen auf dem elften Tabellenplatz.

Sascha Reimann hat sein Amt als Trainer des TSV Feldhausen am Montag niedergelegt. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Weil die Saison schon am kommenden Sonntag fortgesetzt wird, muss der TSV vorerst auf eine Interimslösung bauen. „Wir werden die Trainerfrage vorerst intern klären“, sagt Rettschlag, der nun intensiv nach einem Nachfolger suchen will. Das für Donnerstag geplante Testspiel gegen die Reserve des SV Zweckel hat der TSV Feldhausen abgesagt. Am Sonntag geht es im Nachholspiel gegen den SV Horst-Emscher 08 IV wieder um Punkte. Die Partie gegen den Tabellenzwölften wird um 14.30 Uhr an der Marienstraße angepfiffen.

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop