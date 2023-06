Regionalligist TC Waldhof siegt und ist total zufrieden

Bottrop. Herren 40 des TC Waldhof gewinnen bei Eintracht Dortmund mit 5:4 und sind in dieser Saison über dem Soll. So lief der Spieltag für die Bottroper.

Die Herren 40 des TC Waldhof setzten mit dem 5:4-Erfolg beim TC Eintracht Dortmund das I-Tüpfelchen auf eine erfolgreiche Saison in der Regionalliga West. Nun spielen sie sogar um Platz drei in der Abschlusstabelle.

TC Eintracht Dortmund – TC Waldhof 4:5. In Dortmund mussten die Waldhöfer auf Walter Treu und Julian Schulte verzichten, für das Spitzeneinzel stand immerhin der Belgier Jeroen Masson zur Verfügung. Da allerdings auch die Gastgeber nicht in Bestbesetzung antraten, wohl aber mit zwei internationalen Spitzenspielern, entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe.

Den Bigpoint landete diesmal Jan Rudolf Möller, der mit seinem Erfolg an Position zwei im Match-Tiebreak über den Belgier Timothy Aerts den Weg zum Sieg ebnete. Darüber hinaus profitierte Manuel Pfeiffer an Position drei von der verletzungsbedingten Aufgabe seines Gegners. Die Überlegenheit von Christian Schmitke (6:3, 6:0) und Christian Müller (6:0, 6:2) an den hinteren Positionen bedeutete schließlich die komfortable 4:2-Führung nach den Einzeln.

TC Waldhof sehr zufrieden mit dem Spieltag

Jeroen Masson unterlag im Topduell, Sven Wolthaus verlor das Duell an Position vier. Um ihre Kräfte für das entscheidende Duell um den Klassenerhalt gegen Bonn-Beuel zu sparen, verzichteten die Dortmunder auf die Doppel und bescherten dem TC Waldhof somit den 5:4-Erfolg.

„Wir können mit dem Spieltag und dem Saisonverlauf total zufrieden sein. Wir sind über dem Soll und haben einmal mehr gezeigt, dass wir in die Regionalliga gehören“, freute sich Kapitän Jan Rudolf Möller, der sich mit seinen Teamkollegen nun auf ein Bonusspiel am letzten Spieltag vorbereiten kann. Am 17. Juni geht es in Brühl dann sogar um den dritten Platz in der Abschlusstabelle.

